गर्मियों के दौरान अपने पालतू जानवरों की साफ-सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों के दौरान पालतू जानवरों की देखभाल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस मौसम में पालतू जानवरों को पसीना आ सकता है और उन्हें कीटाणुओं का खतरा भी अधिक होता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उनकी साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पालतू जानवर को गर्मियों में साफ-सुथरा रख सकते हैं।

#1 नियमित नहलाएं पालतू जानवरों को नियमित नहलाना उनकी साफ-सफाई के लिए बहुत जरूरी है। गर्मियों में पालतू जानवरों की त्वचा और बालों पर पसीना, कीटाणु और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे वे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए उन्हें हफ्ते में एक बार या जरूरत पड़ने पर अधिक नहलाएं। नहलाने के लिए हमेशा पालतू जानवरों के लिए बने शैंपू का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा नहाने के बाद उन्हें तौलिये से अच्छी तरह पोंछें।

#2 बालों को सुलझाएं पालतू जानवरों के बालों को सुलझाना बहुत जरूरी है। यह न केवल उनके बालों को उलझने से बचाता है, बल्कि उन्हें गर्मियों में होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं से भी बचा सकता है। बालों को सुलझाने से मृत बाल, गंदगी और कीटाणु हट जाते हैं, जिससे उनकी त्वचा को हवा लगती है और वे स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा बालों को सुलझाने से उनके रक्त संचार में सुधार होता है, जिससे वे अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं।

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#3 खाने का रखें ध्यान पालतू जानवरों के खाने पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। उन्हें ऐसी चीज़ें दें, जो पोषक तत्वों से भरपूर हों और उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करें। गर्मियों में पालतू जानवरों को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। इसके अलावा उन्हें ताजे फल और सब्जियां दें, जो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएं और उन्हें स्वस्थ रखें। ठंडे पानी का पालतू जानवरों की डाइट में शामिल करना न भूलें।

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#4 कीड़ों से बचाव करें कीड़े पालतू जानवरों के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं, खासकर गर्मियों में जब ये ज्यादा सक्रिय होते हैं। अपने पालतू जानवरों को कीड़ों से बचाने के लिए उन पर नियमित रूप से कीटाणु नाशक क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा उनके बिस्तर, खिलौने और अन्य सामान भी साफ रखें ताकि ये कीड़े वहां न पनप सकें। समय-समय पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहें ताकि कोई समस्या समय रहते पहचान हो।