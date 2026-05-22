गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये राष्ट्रीय उद्यान, जानिए जाने का सही समय

गर्मियों में छुट्टियों का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करें। भारत में कई ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां आप गर्मियों में जाकर प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं। आइए आज हम आपको देश के कुछ सबसे अच्छे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताते हैं, जहां गर्मियों में छुट्टियां मनाना एक यादगार अनुभव हो सकता है।

#1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो विशालकाय गैंडे के लिए मशहूर है। यह उद्यान 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां बाघ, हाथी, हिरण और कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। गर्मियों के दौरान यहां का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहां जीप सफारी और हाथी सफारी का आनंद लिया जा सकता है।

#2 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक) कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह उद्यान 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण और कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। गर्मियों में यहां का तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहां जंगल सफारी का आनंद लिया जा सकता है, जिससे आप वन्यजीवन को करीब से देख सकते हैं।

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#3 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने शाही बाघों के लिए मशहूर है। यह उद्यान 1,334 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहां बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां तेंदुआ, हिरण, सांभर हिरण और कई प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं। गर्मियों में यहां का तापमान 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहां जंगल सफारी का आनंद लिया जा सकता है।

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#4 सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल) पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान अपनी मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। यह उद्यान भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित है और यहां दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है। गर्मियों में यहां का तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहां नाव सफारी का आनंद लिया जा सकता है, जिससे आप वन्यजीवन को करीब से देख सकते हैं।