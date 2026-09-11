रोजाना घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं? ये 5 आदतें हो सकती हैं इसका कारण
क्या है खबर?
अगर आप रोजाना घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं तो इसका कारण आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हो सकती हैं। ये आदतें आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपके घुटनों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपके घुटनों के दर्द का कारण बन सकती हैं और जिनसे बचने की जरूरत है।
#1
ज्यादा सामान उठाने की आदत
अगर आप रोजाना भारी सामान उठाते हैं तो यह आपके घुटनों पर ज्यादा दबाव डाल सकता है।
यह आदत खासकर तब ज्यादा नुकसान करती है जब आप सही तरीके से सामान नहीं उठाते। भारी सामान उठाने से घुटनों की मांसपेशियों और जोड़ पर असर पड़ता है, जिससे दर्द और सूजन हो सकती है।
इस समस्या से बचने के लिए हमेशा सामान उठाते समय सही तरीका अपनाएं और जरूरत हो तो किसी की मदद लें।
#2
लंबे समय तक बैठना
आजकल ज्यादातर लोग काम के दौरान लंबे समय तक बैठते हैं, जिससे उनके घुटनों पर बुरा असर पड़ता है।
लगातार बैठने से खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता और घुटनों में सूजन या दर्द हो सकता है।
अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो हर घंटे में थोड़ा चलने की आदत डालें। इससे खून का प्रवाह सुधरेगा और आपके घुटनों को आराम मिलेगा।
#3
एक्सरसाइज गलत तरीके से करना
एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो यह नुकसानदायक हो सकता है।
दौड़ने, कूदने या भारी एक्सरसाइज करते समय अगर आप सही तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। इससे दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है।
हमेशा एक्सरसाइज करते समय सही तरीका अपनाएं और जरूरत हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें।
#4
ऊंची एड़ी के जूते पहनना
ऊंची एड़ी के जूते पहनने से पैरों का संतुलन बिगड़ सकता है और इसका असर घुटनों पर पड़ता है।
लंबे समय तक ऊंची एड़ी के जूते पहनने से घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसलिए रोजाना आरामदायक और सपाट जूते पहनने की कोशिश करें।
इससे आपके पैरों को आराम मिलेगा और घुटनों पर दबाव कम होगा।
#5
सही पोषण की कमी
अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जिसमें जरूरी पोषण की कमी हो तो यह आपके शरीर और खासकर हड्डियों पर बुरा असर डाल सकता है। विटामिन-D, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है।
अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें जैसे दूध, दही, हरी सब्जियां और फल ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें और घुटनों की सेहत अच्छी बनी रहे।