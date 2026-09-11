रोजाना घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं? ये 5 आदतें हो सकती हैं इसका कारण

अगर आप रोजाना भारी सामान उठाते हैं तो यह आपके घुटनों पर ज्यादा दबाव डाल सकता है।

यह आदत खासकर तब ज्यादा नुकसान करती है जब आप सही तरीके से सामान नहीं उठाते। भारी सामान उठाने से घुटनों की मांसपेशियों और जोड़ पर असर पड़ता है, जिससे दर्द और सूजन हो सकती है।

इस समस्या से बचने के लिए हमेशा सामान उठाते समय सही तरीका अपनाएं और जरूरत हो तो किसी की मदद लें।