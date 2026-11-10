अस्थमा से ग्रस्त हैं? सुबह की इन 5 आदतों को बनाएं जीवनशैली का हिस्सा

हल्की एक्सरसाइज जैसे योग या शरीर को खींचने वाले अभ्यास करना अस्थमा रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। यह न केवल शरीर को सक्रिय करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है।

योगासन जैसे सांस लेने के अभ्यास फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया को सुधारते हैं।

शरीर को खींचने वाले अभ्यास मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और अस्थमा के लक्षण कम होते हैं।