छत से टपकने लगे पानी तो ध्यान रखें ये बातें

अचानक छत से टपकने लगा है पानी? इन 5 बातों पर दें ध्यान

लेखन अंजली 05:39 pm Sep 01, 202605:39 pm

क्या है खबर?

अगर अचानक से पानी छत पर टपकने लगे तो सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह समस्या आमतौर पर बारिश के मौसम में होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पाइपलाइन का टूटना, छत पर जमी गंदगी या फिर छत की खराब स्थिति। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत और सावधानियां बताते हैं, जो आपको इस समस्या को सही ढंग से समझने और समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं।