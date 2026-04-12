गर्मी के मौसम में दुपट्टे को इन 5 तरीकों से करें स्टाइल, दिखेंगी बेहद आकर्षक

दुपट्टा भारतीय महिलाओं की पारंपरिक पोशाक का जरूरी हिस्सा है। इसे सही तरीके से स्टाइल करने पर आपका लुक और भी खास बन सकता है। खासकर गर्मियों में उमस से बचने के लिए और अन्य कपड़ों के साथ सही मेल बनाने के लिए दुपट्टा बहुत काम आता है। आइए हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने दुपट्टे को अलग-अलग तरीके से गर्मी में स्टाइल कर सकती हैं।

#1 एक कंधे पर डालें यह तरीका बहुत ही सरल और आकर्षक है। बस आप अपने दुपट्टे के एक सिरे को एक कंधे पर डालें और दूसरा सिरा पीछे की ओर लटकने के लिए ही छोड़ दें। इससे आपका लुक बहुत ही खास लगेगा और आप इसे किसी भी पारंपरिक पोशाक के साथ पहन सकती हैं। यह स्टाइल खासतौर पर शादी या किसी विशेष अवसर पर बहुत अच्छा लगता है और आपको एक शाही अंदाज देता है।

#2 गले के चारों ओर घुमाएं अगर आप अपने गले को अच्छी तरह से ढकना चाहती हैं तो यह तरीका बहुत अच्छा है। इसके लिए दुपट्टे के दोनों सिरों को गले के चारों ओर घुमाकर पीछे की ओर बांध लें। इससे आपका गला पूरी तरह से ढक जाएगा और आपको पुराने जमाने जैसा लुक भी मिलेगा। यह स्टाइल खासतौर पर थोड़े ठंडे मौसम में काम आता है और आपको एक अलग ही लुक देता है। आप इसे किसी भी पारंपरिक पोशाक के साथ पहन सकती हैं।

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#3 दोनों कंधों पर डालें अगर आप अपने पूरे शरीर को ढकना चाहती हैं तो दोनों कंधों पर दुपट्टा डालें और उसे पीछे की ओर लटकने दें। इससे आपका पूरा शरीर ढक जाएगा और आपका धूप से भी बचाव होगा। यह तरीका खासतौर पर ज्यादा धूप वाले दिनों में काम आता है और आपको एक अलग ही लुक देता है। आप इसे किसी भी पारंपरिक पोशाक के साथ पहन सकती हैं। यह स्टाइल शादी या किसी विशेष अवसर पर भी बहुत अच्छा लगता है।

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#4 कमर पर बांधें अगर आप अपने लुक में थोड़ा बदलाव चाहती हैं तो दुपट्टे को कमर पर बांध सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे को कमर के चारों ओर घुमाकर पीछे की ओर बांध लें। इससे आपका लुक बहुत ही खास लगेगा और आप इसे किसी भी पारंपरिक पोशाक के साथ पहन सकती हैं। यह स्टाइल खासतौर पर शादी या किसी विशेष अवसर पर बहुत अच्छा लगता है और आपको एक शाही अंदाज देता है।