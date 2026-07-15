घर की सजावट के लिए इन 5 तरीकों से इस्तेमाल करें इंडोर पौधे, लगेंगे बहुत खूबसूरत

बाथरूम में लगाने के लिए स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट या फर्न जैसे पौधे बेहतरीन होते हैं क्योंकि ये नमी वाले वातावरण में अच्छे से बढ़ते हैं।

इन्हें बाथरूम की खिड़की के पास रखें ताकि इन्हें हल्की धूप मिलती रहे। इन पौधों को बाथरूम की दीवारों पर हुक लगाकर लटकाया जा सकता है या फिर छोटे गमलों में रखकर दीवार पर टांग सकते हैं।

इससे बाथरूम की शोभा बढ़ती है और यह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर लगता है।