लिफ्ट में फंस गए हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
आमतौर पर लिफ्ट में फंसने की घटना बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो घबराने के बजाय शांत रहें और सही कदम उठाएं। लिफ्ट के तकनीकी सिस्टम्स अक्सर सुरक्षित होते हैं और आप जल्द ही सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप लिफ्ट में फंसने के दौरान खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
मदद के लिए कॉल करें
अगर लिफ्ट अचानक रुक जाए तो सबसे पहले आप लिफ्ट के अंदर मौजूद इमरजेंसी बटन को दबाएं। यह बटन आपके स्थिति को सुरक्षा कर्मचारियों तक पहुंचाने में मदद करेगा।
इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन से भी मदद मांग सकते हैं।
अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को फोन कर सकते हैं और उन्हें अपनी स्थिति बता सकते हैं। इससे आपकी समस्या जल्दी हल हो जाएगी।
#2
शांत रहें और गहराई से सांस लें
लिफ्ट में फंसने पर सबसे जरूरी है कि आप शांत रहें। घबराने से कोई फायदा नहीं होगा और आपकी सोचने-समझने की क्षमता भी कम हो जाएगी।
गहरी सांस लें और खुद को शांत करने की कोशिश करें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप सही निर्णय ले सकेंगे।
इसके अलावा आप अपने मन को स्थिर रखने के लिए कुछ सरल ध्यान तकनीक भी अपना सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकें।
#3
रोशनी और हवा पर ध्यान दें
लिफ्ट में फंसने पर सबसे पहले रोशनी और हवा चेक करें। ज्यादातर लिफ्ट्स में बैटरी बैकअप होता है, जिससे रोशनी चालू रहती हैं।
इसके अलावा हवा का सिस्टम भी काम करता रहता है, जिससे हवा मिलती रहती है।
अगर रोशनी बंद हो जाए तो घबराएं नहीं और रोशनी की स्थिति का पता लगाने की कोशिश करें, वहीं अगर हवा का सिस्टम सही से काम कर रहा है तो आप आराम से सांस ले सकते हैं।
#4
सामानों का भार कम करें
अगर आप लिफ्ट में अकेले नहीं हैं और आपके पास भारी सामान है तो उसे नीचे रखें ताकि लिफ्ट का भार कम हो सके। इससे लिफ्ट जल्दी ठीक हो सकती है।
इसके अलावा अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ फंसे हुए हैं तो उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहें।
इससे लिफ्ट का भार कम होगा और आपकी समस्या जल्द हल हो जाएगी। इस तरह आप सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं।
#5
धैर्य रखें और संकेतों का पालन करें
लिफ्ट में फंसने पर धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लिफ्ट के तकनीकी कर्मचारी जल्दी ही आपकी स्थिति का पता लगाएंगे और आपको बाहर निकालेंगे।
इसके अलावा लिफ्ट में लगे संकेतों का पालन करें जैसे कि इमरजेंसी बटन दबाना, फोन इस्तेमाल करना आदि।
अगर आपको कोई संकेत मिले तो उनका पालन करें ताकि आपकी समस्या जल्द हल हो सके। इस तरह आप आसानी से सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं।