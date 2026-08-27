लिफ्ट में फंसने वाले ध्यान में रखें ये बातें

लिफ्ट में फंस गए हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

लेखन अंजली 01:01 pm Aug 27, 202601:01 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर लिफ्ट में फंसने की घटना बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो घबराने के बजाय शांत रहें और सही कदम उठाएं। लिफ्ट के तकनीकी सिस्टम्स अक्सर सुरक्षित होते हैं और आप जल्द ही सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप लिफ्ट में फंसने के दौरान खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।