पीरियड्स के दौरान ऐंठन से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को पेट में ऐंठन और दर्द का सामना करना पड़ता है। यह एक आम समस्या है, लेकिन इससे बहुत परेशानी होती है। इस लेख में हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से तुरंत राहत पा सकती हैं। ये नुस्खे न केवल असरदार हैं, बल्कि आसानी से उपलब्ध भी हैं और इन्हें अपनाना भी सरल है। इनसे आपको जल्द ही आराम मिलेगा।

#1 गर्म पानी की बोतल का करें उपयोग गर्म पानी की बोतल का उपयोग करना एक पुराना और असरदार घरेलू नुस्खा है। इसे पेट पर लगाने से खून का बहाव बढ़ता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। इसके लिए एक बोतल में गर्म पानी भरकर उसे पेट पर हल्के हाथों से मलें। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो ताकि त्वचा जल न जाए। इस प्रक्रिया को 10-15 मिनट तक दोहराएं, जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। यह तरीका सुरक्षित और असरदार है।

#2 अदरक की चाय पिएं अदरक की चाय पीना भी एक अच्छा घरेलू नुस्खा है, जो पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐंठन को कम कर सकता है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं। एक कप गर्म पानी में थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालकर उसे उबाल लें, फिर उसमें चीनी या शहद मिलाकर पिएं। यह चाय पीने से आपका पेट हल्का महसूस होगा और आपको आराम मिलेगा।

#3 गर्म स्नान लें गर्म स्नान लेना भी पेट की ऐंठन को कम करने का एक असरदार तरीका हो सकता है। गर्म पानी में नहाने से शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे दर्द और ऐंठन में राहत मिलती है। इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी भर लें और उसमें 10-15 मिनट तक बैठें। यह प्रक्रिया न केवल आपको आराम देगी, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेगी, जिससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा।

#4 हींग का सेवन करें हींग का सेवन भी पेट की ऐंठन को कम करने में मदद कर सकता है। हींग में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। इसके लिए थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर पी सकते हैं या फिर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय से आपको तुरंत राहत मिलेगी और पेट की ऐंठन कम होगी। यह एक आसान और असरदार घरेलू नुस्खा है।