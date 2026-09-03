घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्ट्रीट स्टाइल साबूदाना वड़ा, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
साबूदाना वड़ा एक पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो विशेष रूप से उपवास के दौरान बनाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। आज हम आपको स्ट्रीट स्टाइल साबूदाना वड़ा की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस रेसिपी में हम आपको कुछ खास टिप्स देंगे, जिससे आपका वड़ा और भी स्वादिष्ट बनेगा। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
जरूरी सामान
स्ट्रीट स्टाइल साबूदाना वड़ा बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, दो कप साबूदाना (रातभर पानी में भिगोया हुआ), चार आलू (उबले और मैश किए हुए), एक कप मूंगफली (भुनी हुई और दरदरी कटी हुई), दो हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), अदरक का एक टुकड़ा (किसा हुआ), एक छोटी चम्मच जीरा, हरा धनिया (बारीक कटा हुआ), नमक (स्वादानुसार) और एक कप रोटी का आटा।
स्टेप-1
साबूदाना को भिगोएं
सबसे पहले साबूदाना को रातभर पानी में भिगो दें ताकि वह नरम हो जाए।
अगर आपके पास समय कम है तो आप उन्हें गर्म पानी में 2-3 घंटे के लिए भीगा सकते हैं। ध्यान रखें कि साबूदाना पूरी तरह से पानी सोख लें और नरम हो जाएं ताकि वे आसानी से मैश हो सकें।
भीगे हुए साबुदाने को छानकर अलग रख दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए।
स्टेप-2
मिश्रण तैयार करें
अब एक बड़े बर्तन में भीगे हुए साबुदाने, उबले हुए आलू, मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक, जीरा और हरे धनिये को डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस मिश्रण में नमक भी मिलाएं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू रस भी मिला सकते हैं ताकि इसे एक खास स्वाद मिल सके।
मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।
स्टेप-3
वड़ों को आकार दें
अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाएं और उन्हें हाथों से दबाकर वड़ा का आकार दें। आप चाहें तो इन्हें बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन हाथों से दबाकर आकार देना ज्यादा अच्छा रहेगा।
सभी वड़ों को इसी तरह तैयार कर लें। ध्यान रखें कि सभी वड़े एक समान आकार के हों ताकि वे एकसाथ अच्छी तरह से पक सकें और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहे।
स्टेप-4
वड़ों को तलें
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार किए गए वड़े डालें। उन्हें दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें। तलने के दौरान ध्यान रखें कि वड़े ज्यादा न पलटें ताकि उनका आकार न बिगड़े।
जब सभी वड़े तल जाएं तो उन्हें तश्तरी में निकाल लें और अतिरिक्त तेल सोखने के लिए उन्हें कागज पर रख दें।
अब आपके स्ट्रीट स्टाइल साबूदाना वड़ा तैयार हैं, जिन्हें आप चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोस सकते हैं।