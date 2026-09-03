घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्ट्रीट स्टाइल साबूदाना वड़ा, जानिए रेसिपी

अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार किए गए वड़े डालें। उन्हें दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें। तलने के दौरान ध्यान रखें कि वड़े ज्यादा न पलटें ताकि उनका आकार न बिगड़े।

जब सभी वड़े तल जाएं तो उन्हें तश्तरी में निकाल लें और अतिरिक्त तेल सोखने के लिए उन्हें कागज पर रख दें।

अब आपके स्ट्रीट स्टाइल साबूदाना वड़ा तैयार हैं, जिन्हें आप चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोस सकते हैं।