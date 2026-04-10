आलू से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्ट्रीट-स्टाइल स्नैक, आसान हैं रेसिपी

आलू से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो भारतीय खाने का अहम हिस्सा हैं, खासकर सड़क किनारे मिलने वाले खाने की बात करें तो आलू से बने व्यंजन अक्सर बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं। इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि बच्चे से लेकर बड़े तक इनका आनंद लेते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रीट-स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

#1 आलू टिक्की चाट आलू टिक्की चाट एक बहुत ही लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा बेसन मिलाकर टिक्कियां बनाएं और इन्हें तवे पर थोड़ा तेल डालकर सेंकें। अब एक प्लेट में ये टिक्कियां रखें और ऊपर से दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, भूना हुआ जीरा पाउडर और सेव डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 आलू की टिकिया रोल आलू की टिकिया रोल एक मजेदार स्ट्रीट फूड है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा बेसन मिलाकर टिक्कियां बनाएं और इन्हें तवे पर थोड़ा तेल डालकर सेंकें। अब एक रोटी को घी से चिकना करें और उसमें ये टिक्कियां रखें, फिर इसके ऊपर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और दही डालकर इसे रोल बनाएं।

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#3 आलू के चिप्स आलू के चिप्स एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट स्ट्रीट स्नैक है, जिसे आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में आलू काट लें, फिर इन्हें नमक और लाल मिर्च पाउडर लगाकर धूप में सुखा लें। अब इन्हें तेल में तला जा सकता है। इन चिप्स को आप चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं। यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

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#4 बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा महाराष्ट्र का मशहूर स्ट्रीट स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें नमक, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। अब बेसन में नमक और थोड़ा-सा हींग मिलाकर पानी डालकर घोल तैयार करें। इसके बाद मैश किए हुए आलू के मिश्रण को बेसन के घोल में डुबोकर गर्म तेल में तलें। इसके बाद इसे गर्मागर्म परोसें।