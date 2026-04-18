दुनियाभर में खाया जाता है स्ट्रीट फूड, जानिए 4 प्रमुख रेसिपी
क्या है खबर?
हर देश का अपना एक अलग स्वाद है। ऐसे में देश-विदेश में कई तरह के स्ट्रीट फूड मौजूद हैं। हर स्ट्रीट फूड अपने-आप में अनोखा है। वहीं, अगर आप घर पर स्ट्रीट फूड बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको 4 स्ट्रीट फूड की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। आइए इन स्ट्रीट फूड की रेसिपी जानते हैं।
#1
पुटु (श्रीलंका)
पुटु श्रीलंका का एक खास व्यंजन है, जिसे चावल के आटे और नारियल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल के आटे को पानी में भिगोकर मुलायम गूंध लें, फिर इसमें थोड़ा कदूकस किया हुआ नारियल मिलाएं। अब इस मिश्रण को पुटु स्टैंड में भरकर भाप में पकाएं। पकने के बाद इसे चीनी और केले के साथ परोसें। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#2
भुजिया (भारत)
भुजिया भारत का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे बेसन और मसालों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को पानी में मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें नमक, मिर्च पाउडर और अन्य मसाले डालें। अब इस घोल को मुरुकु स्टिक में डालकर गर्म तेल में तलें जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए। इसे ठंडा होने पर एयरटाइट डिब्बे में रखें और किसी भी समय खाएं।
#3
बोक्सा (न्यूजीलैंड)
बोक्सा न्यूजीलैंड का एक खास व्यंजन है, जिसे मीट और सब्जियों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मीट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें प्याज, लहसुन, गाजर, आलू और अन्य सब्जियां मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि सभी सामग्री अच्छी तरह से पक जाएं। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।
#5
माफिन्स (जर्मनी)
माफिन्स जर्मनी का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसे मीठे या नमकीन दोनों तरह से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, दूध, अंडा और मक्खन मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को मफिन के कप्स में डालकर ओवन में बेक करें जब तक कि वे सुनहरे न हो जाएं। इन मफिन्स को आप किसी भी समय खा सकते हैं।