छोटे घर में आसानी से किया जा सकता है स्टोरेज का प्रबंध, आजमाएं ये 5 हैक्स

छोटे घरों में सीमित जगह होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसमें सब कुछ व्यवस्थित नहीं कर सकते। सही तरीके से स्टोरेज का प्रबंध करने से आप अपने छोटे घर को भी बड़े जैसा महसूस करवा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी स्टोरेज हैक्स बताएंगे, जिनसे आप अपने छोटे घर को और भी अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं। इन हैक्स को अपनाकर आप अपने घर में अधिक जगह बना सकते हैं।

#1 बहुउद्देश्यीय फर्नीचर का उपयोग करें बहुउद्देश्यीय फर्नीचर छोटे घरों के लिए बेहतरीन विकल्प होते हैं। जैसे कि सोफा-बेड, जो दिन में सोफे की तरह दिखता है और रात में बिस्तर बन जाता है। इसी तरह एक टेबल जो खोलने पर खाने की मेज बन जाती है और बंद होने पर छोटी सी मेज बन जाती है। इस तरह के फर्नीचर न केवल जगह बचाते हैं बल्कि आपके घर को भी व्यवस्थित रखते हैं। इसके अलावा आप दराज वाले बेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 दीवारों का करें इस्तेमाल छोटे घरों में दीवारों का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। आप दीवारों पर तख्ते लगाकर किताबें, शोपीस या अन्य सामान रख सकते हैं। इसके अलावा दीवारों पर हुक लगाकर आप कपड़े, बैग और अन्य चीजें टांग सकते हैं, जिससे फर्श पर जगह खाली होगी और घर अधिक व्यवस्थित दिखेगा। दीवारों का यह उपयोग आपके छोटे घर को बड़ा और खुला महसूस कराएगा, जिससे हर चीज आसानी से मिल सकेगी।

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#3 नीचे की जगह का करें उपयोग नीचे की जगह अक्सर अनदेखी रह जाती है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करके आप काफी स्टोरेज स्पेस बना सकते हैं। उदाहरण के लिए बिस्तर के नीचे डिब्बे रखकर आप वहां अतिरिक्त कंबल, तकिए या अन्य सामान रख सकते हैं। इसी तरह अलमारी के नीचे भी छोटे डिब्बे रखे जा सकते हैं, जिनसे आप जूतों या अन्य चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं।

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#4 दरवाजों के पीछे भी होती है जगह दरवाजों के पीछे अक्सर खाली रहता है, जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां छोटे हुक लगाकर आप कपड़े या बैग टांग सकते हैं। इसके अलावा दरवाजों के पीछे एक छोटा सा तख्ता भी लगाया जा सकता है, जिसमें आप चाबियां या अन्य छोटी चीजें रख सकते हैं। इससे आपका सामान आसानी से मिल सकेगा और घर अधिक व्यवस्थित दिखेगा। इस तरह दरवाजों का यह उपयोग आपके छोटे घर को और भी सुविधाजनक बना सकता है।