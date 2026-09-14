पैकेज्ड स्प्राउट्स खरीदना छोड़ दें, घर पर इस तरीके से बनाएं
क्या है खबर?
आमतौर पर हम बाजार से पैकेज्ड स्प्राउट्स खरीदकर लाते हैं, लेकिन घर पर खुद से स्प्राउट्स बनाना आसान और सस्ता है। इसके लिए आपको बस कुछ सरल कदम उठाने की जरूरत है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर ताजा और सेहतमंद स्प्राउट्स बना सकते हैं। यह न केवल आपके भोजन को पोषक तत्वों से भरपूर बनाएगा, बल्कि आपको पैकेज्ड स्प्राउट्स की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा।
#1
सबसे पहले मूंग और चने को भिगोएं
स्प्राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे गुणवत्ता वाले मूंग और चने की दाल चुननी होगी।
इनको साफ करके किसी बड़े बर्तन या कटोरे में डालें और पानी से भर दें ताकि वे पूरी तरह से डूब जाएं। 8-10 घंटे के लिए इन्हें भिगोने छोड़ दें।
इससे दालें नरम हो जाएंगी और उनमें अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ध्यान रखें कि पानी साफ और ताजा होना चाहिए ताकि स्प्राउट्स स्वस्थ बन सकें।
#2
दालों को ढककर रखें
दालों को भिगोने के बाद उन्हें एक सूती कपड़े या जालीदार ढक्कन से ढक दें ताकि अंधेरा बना रहे और हवा भी मिलती रहे।
यह अंकुरण के लिए जरूरी है क्योंकि अंधेरे में ही दालें अंकुरित होती हैं।
अगर आप स्प्राउट्स को जल्दी अंकुरित करना चाहते हैं तो हर 6 घंटे बाद उन्हें पानी से भिगोएं और साफ कपड़े से पोंछकर ढक दें। इससे स्प्राउट्स तेजी से बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे।
#3
नियमित रूप से पानी बदलें
स्प्राउट्स को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी बदलना जरूरी है।
हर दिन सुबह और शाम दोनों समय स्प्राउट्स को धोएं और पुराने पानी को निकाल दें। इससे बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे और स्प्राउट्स ताजे रहेंगे। ध्यान रखें कि स्प्राउट्स को हल्के हाथों से धोएं ताकि वे टूटें नहीं।
इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके स्प्राउट्स अच्छी तरह से विकसित होंगे और खाने योग्य बनेंगे।
#4
स्प्राउट्स को सही तरीके से रखें
जब आपके स्प्राउट्स पूरी तरह से अंकुरित हो जाएं तो उन्हें एक साफ, सूखे डिब्बे में रखें और फ्रिज में रखें। इससे वे ताजे रहेंगे और लंबे समय तक खराब नहीं होंगे।
आप इन स्प्राउट्स का इस्तेमाल सलाद, सूप या अन्य व्यंजनों में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि डिब्बा पूरी तरह से बंद हो ताकि हवा न जाए और स्प्राउट्स सूखें नहीं।
इस तरह आप आसानी से अपने घर पर स्प्राउट्स बना सकते हैं।
#5
अलग-अलग प्रकार के स्प्राउट्स बनाएं
आप केवल मूंग-चना ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के भी स्प्राउट्स बना सकते हैं जैसे कि काबुली चना, सोयाबीन आदि।
इसके लिए आपको बस उतनी ही प्रक्रिया अपनानी होगी जितनी आपने मूंग-चना बनाने के लिए अपनाई थी। इससे आपके भोजन में विविधता आएगी और आप अलग-अलग पोषक तत्व प्राप्त कर सकेंगे।
इस तरह आप अपने घर पर आसानी से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट और सेहतमंद स्प्राउट्स बना सकते हैं।