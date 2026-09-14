घर पर स्प्राउट्स बनाने का तरीका

पैकेज्ड स्प्राउट्स खरीदना छोड़ दें, घर पर इस तरीके से बनाएं

लेखन अंजली 06:17 pm Sep 14, 202606:17 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर हम बाजार से पैकेज्ड स्प्राउट्स खरीदकर लाते हैं, लेकिन घर पर खुद से स्प्राउट्स बनाना आसान और सस्ता है। इसके लिए आपको बस कुछ सरल कदम उठाने की जरूरत है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर ताजा और सेहतमंद स्प्राउट्स बना सकते हैं। यह न केवल आपके भोजन को पोषक तत्वों से भरपूर बनाएगा, बल्कि आपको पैकेज्ड स्प्राउट्स की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा।