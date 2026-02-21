स्टॉकहोम में स्थित हैं कई खूबसूरत द्वीप, बोट से करें इन 5 की यात्रा

स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि यह अपने आस-पास के द्वीपों के कारण भी आकर्षण का केंद्र है। यहां के तट पर बिखरे हुए लगभग 30,000 द्वीपों में से कुछ ही पर लोग रहते हैं। इन द्वीपों की यात्रा करने के लिए नाव सबसे अच्छा साधन है। आइए आज हम यहां के 5 द्वीपों के बारे में बताते हैं, जहां आप नाव से आसानी से पहुंच सकते हैं।

#1 ग्रुंडल्सबोर्गेन ग्रुंडल्सबोर्गेन एक छोटा और शांत द्वीप है, जो स्टॉकहोम के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहां की यात्रा करने के लिए आपको नाव से जाना होगा, जिसमें लगभग 30 मिनट का समय लगता है। इस द्वीप पर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और शांत माहौल में आराम कर सकते हैं। यहां कुछ छोटे-छोटे रेस्टोरेंट और स्टाल भी मौजूद हैं, जहां आप स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं।

#2 वासरम्यूजियम वासरम्यूजियम भी एक छोटा द्वीप है, लेकिन यह अपने अनोखे संग्रहालय के कारण मशहूर है। यह संग्रहालय वासप नामक युद्धपोत को समर्पित है, जो 1628 में समुद्र में डूब गया था। इस संग्रहालय में उस समय की तकनीक और कला को देखा जा सकता है। यहां आने वाले लोग इस युद्धपोत की यात्रा का आनंद लेते हैं और उसकी कहानी को समझते हैं। यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है।

#3 डीजार्नबाय डीजार्नबाय एक छोटा-सा गांव है, जो अपने खूबसूरत दृश्यों और पुराने समय की इमारतों के लिए जाना जाता है। इस गांव तक पहुंचने के लिए भी आपको नाव से यात्रा करनी होती है। यहां आप पुराने समय की इमारतें देख सकते हैं और स्थानीय लोगों की जीवनशैली को करीब से समझ सकते हैं। यहां का स्थानीय भोजन भी बहुत लजीज होता है, जिसे चखने के लिए आप आस-पास के रेस्टोरेंट में जा सकते हैं।

#4 फ्रीडहेम फ्रीडहेम एक ऐसा द्वीप है, जहां प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना बहुत सुखदायक हो सकता है। इस द्वीप तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 45 मिनट तक नाव से यात्रा करनी पड़ती है। यहां आप पैदल चलकर या साइकिल किराए पर लेकर पूरे द्वीप की सैर कर सकते हैं। यहां के शांत माहौल में आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और तनावमुक्त महसूस कर सकते हैं।