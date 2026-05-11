स्वीडन घूमने जा रहे हैं? स्टॉकहोल्म आर्किपेलागो की ये जगहें जरूर जाएं

स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म को न केवल अपने पुराने स्थलों के लिए जाना जाता है, बल्कि यह एक द्वीप समूह का भी हिस्सा है। स्टॉकहोल्म आर्किपेलागो में लगभग 30,000 द्वीप और चट्टानें शामिल हैं। इन द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां की सफेद रेत वाली बीच, हरे-भरे जंगल और नीले पानी का संगम एक यादगार अनुभव प्रदान करते हैं। आइए जानें कि स्टॉकहोल्म आर्किपेलागो में किन-किन जगहों की सैर की जा सकती है।

#1 ग्रोना लुंड और ग्रोना लुंड किला ग्रोनालुंड एक छोटा सा द्वीप है, जो अपने सुंदर पार्कों और शांत माहौल के लिए मशहूर है। यहां आप पैदल चल सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं। द्वीप पर कई छोटे-छोटे कैफे भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं। ग्रोना लुंड किला एक पुराना स्थल है, जहां से पूरे द्वीप की सुंदरता देखी जा सकती है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद आकर्षक है।

#2 वर्म्डो द्वीप वर्म्डो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने खूबसूरत तटों और साफ पानी के लिए जाना जाता है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या बस रेत पर आराम कर सकते हैं। इसके अलावा वर्म्डो पर कई छोटे-छोटे कैफे भी हैं, जहां आप स्नैक्स और पेय पदार्थ ले सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी। यह स्थान परिवार संग समय बिताने के लिए भी अच्छा है।

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