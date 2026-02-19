आपको टोफू पसंद नहीं है? इन 5 व्यंजनों को बनाकर दें एक मौका

टोफू सोयाबीन के दूध से बनने वाला एक पौष्टिक और सेहतमंद खाद्य पदार्थ है। हालांकि, कई लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं होता। अगर आप भी उनमें से हैं तो आइए आज हम आपको टोफू से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो शायद आपके नजरिए को बदल दें। इन व्यंजनों का स्वाद इतना लाजवाब है कि आप टोफू को एक नया नजरिया देंगे और इसे अपनी खाने की सूची में शामिल करना चाहेंगे।

#1 टोफू टिक्का टोफू टिक्का एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टोफू को मसालों में भिगोकर रखें, जिसमें दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का मिश्रण हो। इसके बाद इसे कटे हुए सब्जियों जैसे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के साथ सींक पर लगाएं। इसे तंदूर या ओवन में पकाएं और फिर गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

#2 टोफू करी टोफू करी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को भूनें, फिर इसमें मसालेदार टोफू डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें नारियल का दूध डालकर पकाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे गर्मागर्म चावल या रोटी के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

#3 टोफू सैंडविच टोफू सैंडविच एक आसान और पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए ब्रेड के स्लाइस लें और उन पर मैश किया हुआ टोफू फैलाएं, फिर ऊपर से सलाद पत्ते, टमाटर और खीरा रखें। इसके बाद दूसरी ब्रेड स्लाइस से ढक दें और इसे ग्रिल करें या टोस्ट करें। यह सैंडविच न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है।

#4 टोफू स्टर-फ्राई टोफू स्टर-फ्राई एक झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टोफू को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर गर्म तेल में प्याज, लहसुन, अदरक और अपनी पसंदीदा सब्जियां डालकर भूनें। अब इसमें टोफू डालकर सोया सॉस, सिरका और अन्य मसाले मिलाएं। इसे अच्छी तरह पकाकर गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है।