रसोई को तेजी से साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

रसोई घर का सबसे अहम हिस्सा होती है और इसे साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है। हालांकि, कई बार काम की व्यस्तता के कारण हम रसोई की सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में कुछ आसान और प्रभावी तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई को जल्दी और आसानी से साफ कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आपकी रसोई हमेशा चमकती रहेगी और सफाई में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

#1 बिखरे सामानों को व्यवस्थित करें सबसे पहले अपनी रसोई में फैले हुए सभी सामानों को एक जगह इकट्ठा करें। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन-कौन से सामान जगह पर नहीं रखे गए हैं और उन्हें कहां-कहां रखना है। इससे समय की बचत होगी और रसोई की सफाई भी जल्दी होगी। इसके बाद बर्तनों को धोकर सही जगह पर रखें और अन्य सामान को भी उनके निर्धारित स्थान पर रखें ताकि रसोई व्यवस्थित दिखे।

#2 सतहों को साफ करें रसोई की सतहें जैसे काउंटरटॉप्स, चूल्हा और सिंक आदि को साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले एक गीले कपड़े से इन सभी सतहों को पोंछ लें। इसके बाद किसी अच्छे सफाई के लिए उपयोगी तरल का उपयोग करके इनकी सफाई करें। अगर आपके पास यह नहीं है तो आप नींबू के रस और पानी का मिश्रण बनाकर भी इनकी सफाई कर सकते हैं। यह मिश्रण न केवल सफाई करेगा बल्कि कीटाणुओं को भी खत्म करेगा।

#3 बर्तनों को धोएं बर्तनों को धोना रसोई की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। इसके लिए पहले गर्म पानी में बर्तनों की सफाई के लिए उपयोगी तरल मिलाकर एक घोल तैयार करें, फिर इसमें बर्तनों को डालकर थोड़ी देर छोड़ दें ताकि गंदगी ढीली हो जाए। इसके बाद एक स्पंज या ब्रश की मदद से बर्तनों को अच्छे से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। अंत में बर्तनों को सूखे कपड़े से पोंछकर धूप में सुखाने के लिए रख दें।

#4 फर्श की सफाई करें रसोई के फर्श की सफाई करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां गंदगी सबसे ज्यादा होती है। इसके लिए पहले किसी झाड़ू या वैक्यूम की मदद से रसोई के फर्श को अच्छे से साफ करें ताकि सारी धूल-मिट्टी हट जाए। इसके बाद गंदे फर्श पर पानी डालकर कुछ देर छोड़ दें, फिर किसी साफ कपड़े या झाड़ू की मदद से उसे पोंछ लें। इससे आपका रसोई का फर्श चमक उठेगा।