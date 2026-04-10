इटली में पसंद किया जाता है कैचिओ ई पेपे पास्ता, जानिए इसे बनाने का तरीका

कैचिओ ई पेपे एक पारंपरिक इटालियन पास्ता है, जिसमें काली मिर्च और चीज का उपयोग होता है। 'कैचिओ' का मतलब चीज होता है और 'पेपे' का मतलब काली मिर्च। इस व्यंजन का स्वाद और सुगंध इसे खास बनाते हैं। आज हम आपको इसका शाकाहारी संस्करण बनाने की रेसिपी बताएंगे, जो घर पर आसानी से बन सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बनाने में भी सरल है। इसे खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाएंगे।

#1 पास्ता उबालने का तरीका जानें कैचिओ ई पेपे बनाने की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। फिर अपने पसंदीदा पास्ता को इसमें डालें और पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पकाएं। आमतौर पर यह प्रक्रिया 8-10 मिनट में पूरी होती है। जब पास्ता पक जाए तो उसे छान लें, लेकिन थोड़ा पानी बचा लें, ताकि बाद में उसे सॉस में मिलाया जा सके।

#2 मक्खन और काली मिर्च का मिश्रण तैयार करें एक बड़े पैन में मध्यम आंच पर मक्खन गर्म करें। जब मक्खन पिघल जाए तो इसमें ताजगी वाली कुटी हुई काली मिर्च डालें और इसे 1-2 मिनट तक भूनें। इससे काली मिर्च का स्वाद अच्छे से निकल आएगा। ध्यान रखें कि काली मिर्च जलनी नहीं चाहिए, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। भूनने के बाद इसमें थोड़ा-सा पास्ता का पानी डालकर मिलाएं, ताकि सॉस गाढ़ा हो सके।

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#3 चीज मिलाएं अब इसमें कद्दूकस किया हुआ चीज डालें और अच्छे से मिलाएं। आप अपने पसंदीदा चीज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पार्मेजान या पेकोरीनो। अगर आप शाकाहारी चीज चाहते हैं तो बाजार में मिलने वाले अलग-अलग प्रकार के चीज का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, ताकि चीज अच्छे से पिघल जाए और सॉस गाढ़ा हो जाए। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि सॉस जले नहीं।

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