घर पर आसानी से बनाई जा सकती है वेज सुशी, जानिए इसकी सरल रेसिपी

सुशी एक जापानी व्यंजन है, जो आमतौर पर समुद्री भोजन से बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे शाकाहारी तरीके से भी बनाया जा सकता है? वेज सुशी में चावल के साथ-साथ ताजा सब्जियों का उपयोग किया जाता है। इसे सोया सॉस या चिली ऑयल के साथ खाते हैं। इस लेख में हम आपको वेज सुशी की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप अपने घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खिला सकते हैं।

स्टेप-1 सुशी के चावल तैयार करें सुशी के चावल तैयार करने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर पकाएं। इसके लिए आपको खास चावल का उपयोग करना होगा, जो चिपचिपा होता है। चावल को पानी में 20 मिनट तक पकाएं, फिर उसे ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा-सा चावल का सिरका मिलाएं। इससे चावल में एक खास स्वाद आएगा और वह सुशी के लिए तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे राइस कुकर में भी बना सकते हैं।

स्टेप-2 सब्जियां काटें वेज सुशी बनाने के लिए आपको अलग-अलग प्रकार की सब्जियों की जरूरत होगी। इनमें खीरा, गाजर, एवोकाडो और शिमला मिर्च शामिल हैं। इन सब्जियों को पतले-पतले और लंबे टुकड़ों में काट लें, ताकि उन्हें रोल करना आसान हो सके। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का चयन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सब्जियां ताजगी भरी हो। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस पकवान में ज्यादातर सब्जियां कच्ची पड़ती हैं। अगर आपको कच्ची सब्जियों का स्वाद नहीं पसंद तो उन्हें थोड़ा-सा पका लें।

स्टेप-3 नोरी शीट पर रोल करें अब नोरी शीट पर तैयार चावल और सब्जियां रखें। सबसे पहले एक नोरी शीट लें और उस पर एक पतली परत चावल की फैलाएं। इसके बाद बीच में अपनी पसंदीदा सब्जियां रखें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस या सफेद तिल भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। इसके बाद नोरी शीट को हल्का-सा पानी लगाकर रोल करें, ताकि वह अच्छी तरह से चिपक जाए और सुशी तैयार हो जाए।

स्टेप-4 काटने की प्रक्रिया अपनाएं जब आपकी वेज सुशी रोल तैयार हो जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके लिए आप किसी तेज चाकू का उपयोग कर सकते हैं, ताकि टुकड़े साफ-सुथरे बनें। हर टुकड़े को काटते समय ध्यान रखें कि वह ज्यादा मोटा न हो, ताकि हर कोई आसानी से उसे खा सके। इस तरह से आपकी वेज सुशी तैयार हो जाएगी और आप इसका आनंद ले सकते हैं। यह एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन है।