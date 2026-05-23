शाम के समय लें कश्मीरी नून चाय की चुस्कियां, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

कश्मीरी नून चाय कश्मीर का एक प्रसिद्ध पारंपरिक पेय है, जिसे गुलाबी चाय भी कहा जाता है। यह चाय अपने अनोखे गुलाबी रंग और स्वाद के लिए जानी जाती है, जो कि नमकीन होता है। इस चाय में नमक का इस्तेमाल किया जाता है और सोडा की वजह से इसका रंग प्राकृतिक रूप से गुलाबी हो जाता है। आइए आज के लेख में इस बेहतरीन चाय की आसान रेसिपी जानते हैं, ताकि आप इसे घर पर बनाकर पी सकें।

सामग्रियां कश्मीरी नून चाय के लिए जरूरी सामग्री कश्मीरी नून चाय बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो आपको आसानी से पास की किसी भी दुकान या रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 2 कप पानी, 2 चम्मच कश्मीरी चायपत्ती, नमक, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, चार चम्मच चीनी, एक कप दूध, इलायची का पाउडर (स्वादानुसार), बादाम और पिस्ता (सजावट के लिए) चाहिए होगा। सामग्री की मात्रा पीने वाले लोगों के हिसाब से कम-ज्यादा कर लें।

#1 चाय को उबालें सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालकर उसे उबालें, फिर उसमें कश्मीरी चायपत्ती और बेकिंग सोडा डालें। इसे धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक उबालें, जब तक कि पानी का रंग गहरा गुलाबी न हो जाए। इस दौरान चाय को बार-बार चलाते रहें, ताकि चायपत्ती अच्छी तरह से मिल जाए। जब पानी का रंग पूरी तरह से बदल जाए तो इसे एक प्याले में निकाल लें और नमक मिला दें।

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#2 दूध और चीनी मिलाएं अब एक अलग बर्तन में दूध और चीनी डालकर उसे मध्यम आंच पर गर्म करें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें इलायची का पाउडर मिलाएं। अब इसमें पहले से तैयार की गई गुलाबी चाय डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं और चाय का स्वाद बढ़िया हो जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें और चाय को थोड़ी देर हल्का ठंडा होने दें।

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