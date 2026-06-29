कड़ा प्रसाद की रेसिपी

आप घर पर भी बना सकते हैं गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद, जानिए इसकी सरल रेसिपी

लेखन सयाली 01:23 pm Jun 29, 202601:23 pm

क्या है खबर?

कड़ा प्रसाद गुरु नानक देव जी को समर्पित एक मिठाई है, जिसे हर गुरुद्वारे में बनाया और बांटा जाता है। यह स्वादिष्ट हलवा आटे, घी और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाना सरल है और इसका स्वाद सभी को भाता है। इस लेख में हम आपको कड़ा प्रसाद की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे अपने घर पर भी बना सकते हैं और अपने प्रियजनों को खुश कर सकते हैं।