आप घर पर भी बना सकते हैं गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद, जानिए इसकी सरल रेसिपी

आप घर पर भी बना सकते हैं गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद, जानिए इसकी सरल रेसिपी
क्या है खबर?
कड़ा प्रसाद गुरु नानक देव जी को समर्पित एक मिठाई है, जिसे हर गुरुद्वारे में बनाया और बांटा जाता है। यह स्वादिष्ट हलवा आटे, घी और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाना सरल है और इसका स्वाद सभी को भाता है। इस लेख में हम आपको कड़ा प्रसाद की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे अपने घर पर भी बना सकते हैं और अपने प्रियजनों को खुश कर सकते हैं।
सामग्रियां
कड़ा प्रसाद के लिए जरूरी सामग्री
कड़ा प्रसाद बनाने के लिए जरूरी आपको जो चीजें चाहिए होंगी, वो आपकी रसोई में पहले से ही उपलब्ध होंगी। इसके लिए आपको एक कप गेहूं का आटा, एक कप चीनी, आधा कप देसी घी, एक चौथाई कप पानी और थोड़ा-सा इलायची पाउडर चाहिए होगा। इसके अलावा इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें सूखे मेवे, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और खरबूजे के बीज आदि भी शामिल कर सकते हैं।
#1
आटा भूनना शुरू करें
कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करें, फिर इसमें आटा डालें और इसे मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का भूरा होने तक भूनें। यह प्रक्रिया लगभग 15-20 मिनट तक चलेगी। आटे को अच्छे से भूनने पर इसका रंग बदल जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ध्यान रखें कि आटे को जलने न दें, वर्ना कड़ा प्रसाद का स्वाद बिगड़ सकता है।
#2
चाशनी बनाएं
अब एक पैन में पानी और चीनी डालकर उसे मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। इसके बाद इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा करें और उसमें इलायची पाउडर मिलाएं। इस तरह से आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी, जो कड़ा प्रसाद को उसका मीठा स्वाद प्रदान करेगी। इलायची पाउडर से इसमें एक अच्छी खुशबू और स्वाद आ जाएगा। ध्यान रखें कि चाशनी ज्यादा गाढ़ी न हो।
#3
मिश्रण को चाशनी में मिलाएं
अब भुने हुए आटे वाले मिश्रण को तैयार चाशनी में डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि कोई गांठ न रहे। इस मिश्रण को तब तक पकाते रहें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और इसकी खुशबू अच्छी आने लगे। इसे लगातार मिलाते रहने भी जरूरी है, नहीं तो यह कढ़ाई में चिपक सकता है। मिश्रण गाढ़ा होने पर इसे एक थाली में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें।
#4
कड़ा प्रसाद को ठंडा करके परोसें
जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें या गोल-गोल आकार देकर परोसें। आपका स्वादिष्ट कड़ा प्रसाद तैयार है! इसे आप किसी भी त्योहार या विशेष अवसर पर बना सकते हैं और अपने परिवार व दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है और सभी उम्र के लोगों को पसंद आती है। इसका स्वाद चखते ही मन तृप्त हो जाएगा।