प्रतिरक्षा को मजबूती करने में कारगर है हल्दी वाला दूध, जानिए इसे बनाने का तरीका
क्या है खबर?
हल्दी वाला दूध एक ऐसा पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट, बल्कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुण शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक खास तत्व होता है, जो प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने में मदद करता है। इस लेख में हम आपको हल्दी वाला दूध बनाने की रेसिपी और इसके सेवन के फायदे बताएंगे।
सामग्रियां
हल्दी वाला दूध बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री
हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक कप दूध, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच शहद या गुड़ (स्वादानुसार), थोड़ी-सी दालचीनी और इलायची चाहिए होगी। इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय तैयार कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
स्टेप-1
दूध को उबालें
हल्दी वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप दूध डालकर उसे अच्छे से उबाल लें। ध्यान रखें कि दूध को उबलने तक न छोड़ें, क्योंकि इससे उसका पोषण तत्व कम हो सकता है। जब दूध में हल्का-सा उबाल आ जाए तो उसे धीमी आंच पर रखें, ताकि वह अच्छी तरह से गर्म हो जाए और सभी पोषक तत्व अच्छे से मिल जाएं। आपको दिखाई देगा कि दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगा है।
स्टेप-2
मसाले मिलाएं
अब उबले हुए दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि वह अच्छी तरह से मिल जाएं। इसके बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर डालें, क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन को अवशोषित करने में मदद करती है। इससे हल्दी के सभी लाभ मिल पाते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दालचीनी और इलायची भी डाल सकते हैं। ये न केवल स्वाद बढ़ाएंगे, बल्कि हल्दी वाले दूध के फायदों को भी बढ़ाएंगे।
स्टेप-3
मिठास जोड़ें
मसाले मिलाने के बाद इस मिश्रण में स्वादानुसार शहद या गुड़ शामिल करें। शहद प्राकृतिक मिठास का एक अच्छा स्रोत है, जबकि गुड़ में आयरन और अन्य खनिज होते हैं। ये दोनों ही शरीर के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप अपनी पसंद अनुसार हल्दी वाले दूध में डाल सकते हैं। इस कदम से आपका हल्दी वाला दूध और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट हो जाएगा, जिससे आप इसे रोजाना पीना चाहेंगे।
स्टेप-4
ठंडा करके परोसें
अब आपका हल्दी वाला दूध तैयार है। इसे ठंडा होने दें और फिर गिलास में डालकर परोसें। आप चाहें तो इस पर थोड़ा-सा कदूकस किया हुआ बादाम या पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। इस पेय का नियमित सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार हल्दी वाला दूध स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला एक सरल और प्रभावी पेय हो सकता है।