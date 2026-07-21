फेटा चीज बढ़ा देती है पास्ता-पिज्जा जैसे व्यंजनों का स्वाद, इसे घर पर बनाना है आसान

फेटा चीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको दूध को हल्का गर्म करना होगा। एक बड़े बर्तन में गाय या भेड़ का दूध डालें और उसे मध्यम आंच पर गर्म करें।

ध्यान रखें कि दूध को उबालना नहीं है, बस हल्का गर्म करना है। जब दूध लगभग 70-80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए तब उसे गैस से उतार लें।

इस प्रक्रिया से दूध में मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएंगे और चीज बनाने के लिए तैयार हो जाएगा।