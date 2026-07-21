फेटा चीज बढ़ा देती है पास्ता-पिज्जा जैसे व्यंजनों का स्वाद, इसे घर पर बनाना है आसान

फेटा चीज बढ़ा देती है पास्ता-पिज्जा जैसे व्यंजनों का स्वाद, इसे घर पर बनाना है आसान
क्या है खबर?
फेटा चीज एक खास प्रकार की चीज है, जो ग्रीस के पारंपरिक खान-पान में इस्तेमाल होती है। यह चीज सलाद, सूप और पास्ता जैसे कई अन्य व्यंजनों में डाला जाता है। इसे बनाने के लिए गाय या भेड़ के दूध का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम आपको घर पर फेटा चीज बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इस स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ का आनंद ले सकते हैं।
#1
दूध को गर्म करें
फेटा चीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको दूध को हल्का गर्म करना होगा। एक बड़े बर्तन में गाय या भेड़ का दूध डालें और उसे मध्यम आंच पर गर्म करें।
ध्यान रखें कि दूध को उबालना नहीं है, बस हल्का गर्म करना है। जब दूध लगभग 70-80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए तब उसे गैस से उतार लें।
इस प्रक्रिया से दूध में मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएंगे और चीज बनाने के लिए तैयार हो जाएगा।
#2
सिरका मिलाएं
अब दूध में थोड़ा-सा सिरका मिलाएं, ताकि उसमें जमाव हो सके। इसके लिए एक लीटर दूध पर लगभग 2-3 चम्मच सिरका पर्याप्त होगा।
अच्छे से मिलाने के बाद दूध को 5-10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, ताकि वह जम जाए। जब दूध जम जाए तब उसे चम्मच से हल्का-हल्का दबाकर फेटें, ताकि उसमें मौजूद पानी बाहर निकल सके।
इस प्रक्रिया को छानने या दबाने से दूध का पानी अलग हो जाएगा और चीज तैयार हो जाएगी।
#3
पानी निकालें
अब आपको तैयार फेटा चीज को पानी से अलग करना होगा। इसके लिए एक साफ मलमल के कपड़े या छाननी का उपयोग करें।
फेटा चीज को धीरे-धीरे कपड़े या छन्नी पर रखें और उसका पानी निकाल दें। ध्यान रखें कि चीज टूटने न पाए, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक निकल लें।
आप चाहें तो इस पानी का उपयोग अन्य किसी खाना बनाने में कर सकते हैं या इसे फेंक भी सकते हैं।
#4
नमक मिलाएं
अब तैयार फेटा चीज में स्वादानुसार नमक मिला दें। आप अपने अनुसार नमक की मात्रा बढ़ा-घटा भी सकते हैं।
इसके बाद तैयार फेटा चीज को एक साफ कांच के जार में रखें और ऊपर से जैतून का तेल डाल दें, ताकि वह ताजा बना रहे।
इस तरह आपका घर पर बनाया हुआ फेटा चीज तैयार हो चुका है और इसे कई दिनों तक फ्रिज में सुरक्षित रखा जा सकता है।