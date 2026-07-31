पापड़ की सब्जी की रेसिपी

राजस्थान का पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजन है पापड़ की सब्जी, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन सयाली 12:57 pm Jul 31, 202612:57 pm

क्या है खबर?

पापड़ की सब्जी एक मशहूर राजस्थानी व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। यह सब्जी खासकर सर्दियों में बनाई जाती है, क्योंकि इस मौसम में ठंडे पापड़ जल्दी सख्त हो जाते हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सरल है और इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आज हम आपको पापड़ की सब्जी की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।