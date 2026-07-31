राजस्थान का पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजन है पापड़ की सब्जी, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
पापड़ की सब्जी एक मशहूर राजस्थानी व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। यह सब्जी खासकर सर्दियों में बनाई जाती है, क्योंकि इस मौसम में ठंडे पापड़ जल्दी सख्त हो जाते हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सरल है और इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आज हम आपको पापड़ की सब्जी की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
सामग्री
पापड़ की सब्जी के लिए जरूरी सामग्री
पापड़ की सब्जी बनाने के लिए आपको 8-10 पापड़ (उड़द दाल से बने हुए), 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा छोटी चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और हरा धनिया (सजावट के लिए) चाहिए होगा।
इसमें आप अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं।
#1
पापड़ की सब्जी बनाने का तरीका
सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा भुन जाए तो उसमें हींग डालें।
अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक और अमचूर पाउडर डालें।
अब इस मसाले में थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह प्रक्रिया मसाले को अच्छी तरह से पकाने में मदद करती है।
#2
पापड़ को तलने का तरीका
अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें पापड़ को धीरे-धीरे डालें। पापड़ को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें।
जब सभी पापड़ अच्छे से तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें। आप चाहें तो पापड़ को माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं।
इसके लिए पापड़ को माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए गर्म करें या ओवन में 5 मिनट तक रखें।
#3
पापड़ की सब्जी को अंतिम रूप देने का तरीका
अब पैन में पहले तैयार मसाले का मिश्रण डालें, फिर उसमें पानी डालकर इसे उसे अच्छी तरह से उबल जाने दें। जब मिश्रण उबलने लगे तो उसमें तले हुए पापड़ डालकर इसे 5 मिनट तक पकाएं।
इसके बाद गैस बंद कर दें और ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे सजाएं। आपकी पापड़ की सब्जी तैयार है।
इसे रोटी, चावल या पराठे के साथ गर्मा-गर्म परोसें। यह सब्जी हर किसी को पसंद आएगी।
महत्वपूर्ण बातें
पापड़ की सब्जी बनाने के अन्य टिप्स
आप इस सब्जी में अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे आलू और गाजर आदि। इस सब्जी को बनाते समय पापड़ को ज्यादा देर तक न पकाएं, क्योंकि इससे वह टूट सकते हैं।
आप इस सब्जी को लंच या डिनर में परोस सकते हैं। यह सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।
इसे बनाने का तरीका बहुत ही सरल है और इसके लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती।