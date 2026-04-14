घर पर स्वादिष्ट मलाई पनीर बनाने के लिए अपनाएं ये आसान रेसिपी, सभी को आएगा पसंद
क्या है खबर?
मलाई पनीर एक ऐसा व्यंजन है, जो भारतीय खान-पान में बहुत लोकप्रिय है। यह एक मलाईदार ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी है, जो सफेद रंग की होती है। इसका स्वाद मुंह में जाते ही घुल जाता है। इसे खास मौकों पर बनाया जाता है, लेकिन इसे घर पर बनाना उतना मुश्किल नहीं है, जितना कि आप सोचते हैं। इस लेख में हम आपको मलाई पनीर की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
सामग्रियां
मलाई पनीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री
मलाई पनीर बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो हर भारतीय रसोई में मौजूद होती ही हैं। इसके लिए आपको 250 ग्राम ताजा पनीर, 2 बड़े चम्मच घी, एक कप ताजा मलाई, 2 बड़े चम्मच मक्खन, एक बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक कप टमाटर का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), एक चम्मच सूखी मेथी और हरी मिर्च (स्वादानुसार) चाहिए होगी।
#1
पनीर को छोटे टुकड़ों में काटें
सबसे पहले ताजे पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह टुकड़े आकार में छोटे होने चाहिए, ताकि वे जल्दी से ग्रेवी में मिल जाएं। आप चाहें तो पनीर के टुकड़ों को हल्का-सा तल भी सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है। पनीर के टुकड़ों को ग्रेवी में डालने से पहले उन्हें हल्का-सा दबा लें, ताकि वे जल्दी पक जाएं और ग्रेवी में अच्छी तरह मिल जाएं।
#2
ग्रेवी तैयार करें
अब एक पैन में मक्खन और घी गर्म करें, फिर उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। जब यह सुनहरा हो जाए तो इसमें टमाटर का पेस्ट डालें और मसाले जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला और सूखी मेथी डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाएं, जब तक कि तेल अलग न हो जाए। इसके बाद इसमें ताजा मलाई डालकर अच्छे से मिलाएं और ग्रेवी को कुछ देर पकने दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।
#3
पनीर को ग्रेवी में डालें
जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए तो इसमें कटे हुए पनीर के टुकड़े डालें और अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें कि पनीर टूट न जाए, इसलिए इसे धीरे-धीरे मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकने दें, ताकि पनीर ग्रेवी का स्वाद सोख ले। अगर आपको ज्यादा मलाईदार सब्जी पसंद है तो इसमें थोड़ी और मलाई डाल सकते हैं। इससे सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह अधिक मलाईदार बनेगी।
#4
मलाई पनीर को अंतिम रूप दें
मलाई पनीर को अंतिम रूप देने के लिए इसे गैस से उतारकर ऊपर से थोड़ी मलाई और सूखी मेथी डालकर सजाएं। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। अब आपका मलाई पनीर तैयार है और इसे गर्मा-गर्म रोटी या नान के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है और आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगा। इसे चावल के साथ भी खाया जा सकता है।