खास मौके पर मेहमानों के लिए बनाएं स्वादिष्ट सेब की पाई, बेहद आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
सेब की पाई एक बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट डेजर्ट है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजे से खा सकते हैं। यह डेजर्ट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको सेब की पाई बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप घर पर ही इस स्वादिष्ट डेजर्ट का आनंद ले सकते हैं। आइए जानें कि कैसे आप इस डेजर्ट को आसानी से बना सकते हैं।
#1
पाई का आटा तैयार करें
सेब की पाई का आटा तैयार करने के लिए आपको कुछ बुनियादी सामग्रियों की जरूरत होगी। इसके लिए आपको मैदा, मक्खन, नमक और पानी चाहिए।
सबसे पहले मैदा और नमक को एक साथ छान लें, फिर इसमें ठंडा मक्खन डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालकर गूंध लें, ताकि एक मुलायम आटा तैयार हो सके।
इस आटे को कुछ मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि यह सेट हो जाए और आसानी से बेल सके।
#2
सेबों को काटें और मसाले मिलाएं
सेबों को काटने के लिए सबसे पहले ताजे और मीठे सेबों का चयन करें, फिर उन्हें अच्छे से धोकर छीलें और पतले-पतले टुकड़ों में काट लें।
अब इन कटे हुए सेबों में थोड़ी-सी चीनी, दालचीनी पाउडर और जायफल पाउडर मिलाएं, ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए।
आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे सेबों की ताजगी बनी रहेगी और डेजर्ट का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#3
पाई को भरना शुरू करें
अब बारी आती है पाई को भरने की। फ्रिज में रखा हुआ आटा निकालकर 2 भागों में बांट लें, फिर एक हिस्से को बेलकर पाई के सांचे में बिछा दें।
इसके ऊपर मसाले मिले हुए सेबों का मिश्रण समान रूप से फैलाएं। दूसरे हिस्से को बेलकर सेबों के मिश्रण पर रखें और किनारों को अच्छे से बंद कर दें, ताकि भरावन बाहर न निकल सके।
बीच-बीच में छोटे-छोटे छेद करके हवा निकलने दें।
#4
सेब की पाई को बेक करें
सेब की पाई को बेक करने के लिए पहले से ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें। फिर तैयार पाई को ओवन में रखकर लगभग 25-30 मिनट तक बेक करें या जब तक कि उसकी ऊपरी परत सुनहरी न हो जाए।
बेक होने के बाद पाई को थोड़ी देर ठंडा होने दें, फिर उसे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह गर्मा-गर्म पाई आपके परिवार और दोस्तों को बेहद पसंद आएगी।