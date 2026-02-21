सुबह का बेहतरीन नाश्ता हो सकता है दलिया, जानिए इसे घर पर बनाने की रेसिपी

दलिया एक पौष्टिक नाश्ता है, जो गेहूं या टूटे अनाज से बनता है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। दलिया को अलग-अलग तरीकों से पकाया जा सकता है, जैसे मीठा या नमकीन। इसमें विटामिन, खनिज और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। आइए दलिया बनाने की आसान रेसिपी पर नजर डालते हैं।

सामग्रियां दलिया बनाने के लिए जरूरी सामग्री दलिया बनाने के लिए आपको जो-जो चीजें चाहिए होंगी, वे रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक कप दलिया, 2 कप पानी, नमक, एक चम्मच देसी घी, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक प्याज, 2 हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया और थोड़े नींबू के रस की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं।

स्टेप-1 दलिया को भूनें इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में दलिया डालें और उसे मध्यम आंच पर सूखा भून लें। भूनते समय ध्यान रखें कि यह जलना नहीं चाहिए। जब दलिया सुनहरा भूरा और अच्छी खुशबू वाला हो जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लें। भूनने से दलिया का स्वाद बढ़ जाता है और यह आसानी से पक जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नारियल का दूध भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

Advertisement

स्टेप-2 मसाले भूनें अब उसी कढ़ाई में थोड़ा देसी घी गर्म करके उसमें जीरा भूनें। जब जीरा भूरा हो जाए तो उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर डालकर भूनें। मसाले अच्छे से भुन जाने पर इसमें बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालें और प्याज के नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें भुना हुआ दलिया डालकर मिलाएं। अगर आप कोई और सब्जी डाल रहे हैं तो उसे भी अभी ही पका लें।

Advertisement

स्टेप-3 दलिया पकाएं इसके बाद इसमें पानी डालकर इसे ढक दें और धीमी आंच पर पकने दें। जब पानी उबलने लगे तो आंच को धीमा कर दें और दलिया को 15-20 मिनट तक पकने दें। इस दौरान बीच-बीच में चम्मच से मिलाते रहें, ताकि दलिया नीचे से जले नहीं। दलिया पकने के बाद इसमें नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा सफेद तिल भी ऊपर से डाल सकते हैं।