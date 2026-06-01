रेड और वाइट सॉस की जगह बनाकर खाएं चिली ऑयल पास्ता, चाटते रह जाएंगे उंगलियां

पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक, बेहद पसंद करते हैं। इसे कई तरह से बनाया जा सकता है और वेज चिली ऑयल पास्ता भी एक बेहतरीन विकल्प है। इस पास्ता की खासियत है कि इसमें चिली ऑयल का तड़का लगाया जाता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है। आइए आज हम आपको वेज चिली ऑयल पास्ता की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

#1 पास्ता उबालने से करें शुरूआत वेज चिली ऑयल पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको पास्ता उबालना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो उसमें अपनी पसंद के अनुसार पास्ता डालें और उसे 8-10 मिनट तक पकाएं। पास्ता पकने के बाद उसे छान लें और ठंडे पानी से धो लें, ताकि उसकी गर्माहट चली जाए। इससे आपका पास्ता सही तरीके से तैयार हो जाएगा।

#2 सब्जियां काटें वेज चिली ऑयल पास्ता के लिए आपको अलग-अलग प्रकार की सब्जियों की जरूरत होगी। आप अपनी पसंदीदा सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, ब्रोकली, मकई और प्याज आदि का उपयोग कर सकते हैं। इन सब्जियों को धोकर छील लें और फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इससे पास्ता में रंग-बिरंगी सब्जियां शामिल होंगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें जुकीनी, मशरूम और चेरी टमाटर जैसी अन्य सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं।

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#3 चिली ऑयल बनाएं चिली ऑयल सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन की कली को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, सिरका, नमक और चिली ऑयल और इसे अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें। आपका चिली ऑयल तैयार हो जाएगा, जिसे आप अपने पास्ता में मिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

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