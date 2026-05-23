घर पर आसानी से बनाया जा सकता है कैफे जैसा माचा चीजकेक, जानिए इसकी रेसिपी

चीजकेक कई लोगों का पसंदीदा डेजर्ट है। आमतौर पर यह बेरी या चॉकलेट फिलवर में मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी माचा फ्लेवर का चीजकेक चखा है? माचा ग्रीन टी एक जापानी चाय है, जो अपनी खास पत्तियों के लिए जानी जाती है। इसमें सेहत के लिए फायदेमंद तत्व होते हैं। आइए आज हम आपको माचा चीजकेक की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 सबसे पहले तैयार करें बेस माचा चीजकेक का बेस बनाने के लिए आपको बिस्किट के टुकड़ों की जरूरत होगी। इसके लिए क्रैकर या डाइजेस्टिव बिस्किट को बारीक पीस लें। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा पिघला हुआ मक्खन मिलाएं, ताकि मिश्रण गीला हो जाए और इसे केक के टिन में दबाकर फैला दें। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट होने दें, ताकि यह जम जाए। इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा और आप इसके ऊपर कस्टर्ड डाल सकते हैं।

#2 बनाएं कस्टर्ड मिश्रण कस्टर्ड मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में क्रीम, क्रीम चीज और चीनी को अच्छे से फेंट लें। इसके बाद इसमें वनीला एक्सट्रेक्ट और माचा पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक कि यह एकदम चिकना न हो जाए। अगर मिश्रण ज्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा दूध मिलाएं, ताकि इसका टेक्स्चर सही हो सके। इस तरह आपका कस्टर्ड मिश्रण तैयार हो जाएगा।

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#3 केक के टिन में डालें अब तैयार कस्टर्ड मिश्रण को पहले से तैयार किए हुए बिस्किट वाले बेस पर डालें। इसे अच्छे से फैलाकर सेट कर दें, ताकि सभी हिस्से बराबर हों। इसके बाद इसे फिर से 30-40 मिनट के लिए ओवन में बेक करें। जब ऊपर से हल्का सुनहरा रंग आ जाए तो समझ जाइए कि आपका माचा चीजकेक तैयार हो चुका है। इसे ओवन से निकालकर ठंडा होने दें। इसके ऊपर छन्नी की मदद से माचा पाउडर छिड़ककर इसे सजाएं।

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