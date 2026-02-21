क्विनोआ वाला बेक्ड भरवा शिमला मिर्च घर में सभी को आएगा पसंद, ऐसे बनाएं

शिमला मिर्च भारतीय खान-पान में काफी इस्तेमाल होती है, जिससे आम तौर पर सब्जी ही बनाई जाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि शिमला मिर्च को भरकर बेक करके भी एक लजीज व्यंजन बनाया जा सकता है? आज हम आपको क्विनोआ वाले बेक्ड शिमला मिर्च की रेसिपी बताने वाले हैं। यह अनोखा पकवान बच्चों से लेकर बड़ों तक, घर में सभी को पसंद आएगा। इसे बनाने भी आसान है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता।

सामग्रियां इस व्यंजन को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इस अनोखे पकवान को बनाने के लिए ज्यादा सामान नहीं चाहिए होता। इसके लिए आपको चार बड़ी और ताजी शिमला मिर्च, एक कप क्विनोआ, एक प्याज, 2 लहसुन की कलियां, एक टमाटर, एक गाजर, एक कप पालक, आधा चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच तेल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इसमें और मसाले भी जोड़ सकते हैं।

स्टेप-1 ऐसे करें रेसिपी की शुरुआत सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म कर लें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, गाजर और पालक डालकर भूनें। जब तक सब्जियां नरम न हो जाएं तब तक इन्हें पकाएं। अब इसमें क्विनोआ, नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसमें जीरा मिलाएं।

स्टेप-2 शिमला मिर्च को तैयार करें हर शिमला मिर्च के ऊपर और नीचे के हिस्से को काट लें, फिर इनका अंदर का हिस्सा चम्मच की मदद से निकाल दें। आप चाहें तो शिमला मिर्च को बीच से भी काट सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से न काटें। इसके बाद सभी शिमला मिर्च को तैयार किए मिश्रण से भर दें। ध्यान रखें कि हर शिमला मिर्च को समान मात्रा में भरें, ताकि सभी का स्वाद एक जैसा हो। आप चाहें तो निचले हिस्से को न काटें।

स्टेप-3 शिमला मिर्च को बेक करें एक बेकिंग ट्रे को हल्के से तेल से चिकना करें, फिर उस पर भरवा शिमला मिर्च को रखें। इसके बाद बेकिंग ट्रे को ओवन में रखकर 15-20 मिनट के लिए बेक करें। जब शिमला मिर्च के ऊपर वाले हिस्से पर हल्का सुनहरा रंग आ जाए तो उन्हें ओवन से निकाल लें। अब गर्मा-गर्म भरवा शिमला मिर्च को किसी प्लेट में निकालकर परोसें। यह व्यंजन आपके खाने के मजे को दोगुना कर देगा।