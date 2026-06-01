इटैलियन रैवियोली का एक बार चखें स्वाद, बार-बार खाने का करेगा मन

रैवियोली इटली का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जो अपने अनोखे स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे। रैवियोली में पतले आटे के गोले होते हैं, जिन्हें अलग-अलग तरह की फिलिंग से भरा जाता है। इस लेख में हम आपको रैवियोली बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 रैवियोली के लिए आटा कैसे बनाएं? रैवियोली के लिए सबसे पहले हमें आटा तैयार करना होगा। इसके लिए हमें मैदा, दही और थोड़ा-सा नमक चाहिए। एक बड़े बर्तन में मैदा और नमक मिलाकर उसमें दही डालें और गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को अच्छी तरह गूंथकर आधे घंटे के लिए ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो जाए। इसके बाद उसके ऊपर हल्का तेल लगाएं, ताकि यह सूखने से बच सके।

#2 रैवियोली की फिलिंग कैसे तैयार करें? रैवियोली की फिलिंग बनाने के लिए हमें चीज, पालक, मिर्ची, लहसुन, प्याज और मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले पालक को उबालकर उसका पानी निकाल लें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके उसमें लहसुन और प्याज भूनें, फिर इसमें कटी हुई मिर्ची डालें। अब इसमें उबली हुई पालक डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद इसमें कद्दूकस की हुई चीज डालकर मिलाएं और हल्का-सा नमक और अन्य मसाले डालकर अच्छी तरह पकाएं।

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#3 रैवियोली को आकार कैसे दें? अब बारी आती है रैवियोली को आकार देने की। इसके लिए गूंथा हुआ आटा लें और उसे पतला बेल लें। इसके ऊपर छोटे-छोटे गोले बना लें, जैसे कि आप पूरियां बनाते हैं। फिर हर गोले पर थोड़ी-थोड़ी फिलिंग रखें और उसे आधा मोड़कर किनारों को अच्छी तरह दबाकर बंद कर दें, ताकि फिलिंग बाहर न निकले। इसी तरह सारे गोले तैयार कर लें और उन्हें हल्के हाथों से आकार दें, ताकि वे अच्छे से बंद हो जाएं।

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