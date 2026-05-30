दक्षिण भारत का प्रसिद्ध अडाई डोसा खा कर खुश हो जाएंगे घर वाले, जानें आसान रेसिपी

दक्षिण भारत का अडाई डोसा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या लंच में आसानी से बना सकते हैं। यह डोसा चावल और दालों के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिससे यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। यह डोसा खास तौर से तमिलनाडु में प्रसिद्ध है और झटपट तैयार हो जाता है। अगर आपके घर वाले दक्षिण भारतीय खाना खाने की फरमाइश कर रहे हैं तो इस रेसिपी के जरिए अडाई डोसा बना लें।

सामग्री अडाई डोसा के लिए जरूरी चीजें अडाई डोसा बनाने के लिए आपको देसी सामग्रियों की ही जरूरत पड़ेगी, जो आसानी से रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको चावल, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल, काली मिर्च, जीरा, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, तेल और पानी जैसी चीजों की जरूरत होगी। इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक बेहतरीन घोल तैयार कर सकते हैं, जो आपके अडाई डोसा को खास बनाएगा।

#1 सामग्रियों को भिगो दें अडाई डोसा का घोल बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दालों को अलग-अलग बर्तन में पानी में 4-5 घंटे के लिए भिगो दें। इससे दालें और चावल नरम हो जाएंगे और उन्हें पीसना आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इन्हें रात भर के लिए भिगा सकते हैं, ताकि सुबह जल्दी से घोल तैयार हो सके। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, ताकि घोल गाढ़ा बने और डोसे अच्छे से पके।

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#2 सभी चीजों को पीसें अब भीगी हुई दालों और चावल को मिक्सर में डालकर उन्हें अच्छे से पीस लें। ध्यान रखें कि घोल बहुत ज्यादा पतला न हो, बल्कि थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, ताकि डोसे अच्छे से बन सकें। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी डालें, ताकि घोल आसानी से पिस सके। पीसते समय बीच-बीच में चेक करते रहें कि घोल की स्थिरता सही बन रही है या नहीं। इस तरह आपका अडाई डोसा का घोल तैयार हो जाएगा।

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