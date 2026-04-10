रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान स्टेप्स

पनीर टिक्का एक ऐसा व्यंजन है, जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आप सोचते हैं कि रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का घर पर नहीं बनाया जा सकता तो आपको बता दें कि यह संभव है। इस लेख में हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड देंगे, जिससे आप रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।

सामग्री पनीर टिक्का के लिए जरूरी चीजें पनीर टिक्का बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि पनीर, दही, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। इसके अलावा आपको शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर भी चाहिए, जिन्हें बड़े-बड़े टुकड़ों में काटा हुआ हो। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर एक बेहतरीन मसाला तैयार करें, जिससे पनीर और सब्जियां अच्छी तरह से मसालेदार हो जाएं।

#2 पनीर और सब्जियों को मसाले में डालें पनीर और सब्जियों को मसाले में डालना पनीर टिक्का बनाने का सबसे अहम हिस्सा है। इसके लिए सबसे पहले दही में अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण में पनीर के बड़े-बड़े टुकड़े और कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डालें। इसे अच्छे से मिलाकर कुछ घंटों के लिए ठंडा स्थान पर रख दें ताकि सभी मसाले पनीर और सब्जियों में अच्छे से समा जाएं।

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#3 पनीर टिक्का को सीख पर लगाएं अब बारी आती है पनीर टिक्का को सीख पर लगाने की। इसके लिए सबसे पहले मसाले में डाले हुए पनीर और सब्जियों को सीख पर लगाएं। आप चाहें तो एक सीख पर दो पनीर के टुकड़े, एक शिमला मिर्च, एक प्याज और एक टमाटर लगाएं। इसी तरह सभी सीख तैयार कर लें। इससे न केवल आपकी पनीर टिक्का का स्वाद बढ़ेगा बल्कि यह देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा।

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#4 पनीर टिक्का को सेंकें अब तैयार सीख को सेंकने का समय आ गया है। अगर आपके पास ओवन है तो इसे पहले से गर्म करके उसमें सारे सीख रखें और लगभग 15-20 मिनट तक सेंकें जब तक कि पनीर सुनहरा भूरा न हो जाए। अगर ओवन नहीं है तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। तवे को अच्छे से गर्म करें और सभी सीख को उस पर रखकर हर तरफ से सुनहरा होने तक सेंके।