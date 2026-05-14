घर पर आसानी से बनाई जा सकती है आम की जैम, जानिए रेसिपी

आम की जैम एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाने की चीज है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह जैम न केवल नाश्ते में आपके ब्रेड या परांठों पर लगाने के लिए सही है, बल्कि इसे आप मिठाई के रूप में भी खा सकते हैं। इस लेख में हम आपको आम की जैम बनाने का तरीका बताएंगे ताकि आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकें और इसका मजा ले सकें।

चीजें आम की जैम बनाने के लिए जरूरी चीजें आम की जैम बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जैसे पके आम (छिले और गुदा निकाले हुए), आवश्यकतानुसार चीनी, थोड़ा नींबू का रस, इलायची पाउडर और पानी इन चीजों को इकट्ठा करके आप आम की जैम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इन चीजों का सही अनुपात आपको बेहतरीन परिणाम देगा और जैम का स्वाद भी लाजवाब होगा।

रेसिपी आम की जैम बनाने का तरीका आम की जैम बनाने के लिए सबसे पहले आम को मिक्सर में पीस लें ताकि उसका गुदा तैयार हो जाए, फिर एक पैन में आम का गुदा, चीनी और पानी मिलाकर मध्यम आंच पर पकाएं। इसे लगातार हिलाते रहें ताकि यह जल न जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए और चम्मच से निकालने पर प्लेट पर ठोस दिखाई दे, तब समझ जाएं कि आपकी आम की जैम तैयार हो गई है। इसमें नींबू का रस मिलाकर अच्छे से मिलाएं।

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स्टोर करना आम की जैम को कैसे रखें आपकी आम की जैम अब तैयार है, इसे ठंडा करके साफ बोतलों में भर लें और फ्रिज में रखें। यह जैम लगभग 2-3 सप्ताह तक फ्रिज में सुरक्षित रहती है। आप इसे ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं या फिर पराठों के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मिठाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से घर पर आम की जैम बना सकते हैं।

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