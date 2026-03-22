खाने का स्वाद बढ़ा सकती है इलायची, जानिए इसे घर पर उगाने का तरीका

इलायची एक ऐसा मसाला है, जो भारतीय खान-पान में बहुत महत्व रखता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि कई सेहतमंद गुणों से भी भरपूर होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इलायची को घर पर कैसे उगाया जा सकता है तो आपको बता दें कि यह संभव है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने बगीचे में हरी इलायची उगा सकते हैं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें इलायची उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए रेतीली और उपजाऊ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। आप अपने बगीचे में ऐसी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, जिसमें गोबर की खाद, रेत और गिल्ली मिट्टी मिलाई जाती है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी का निकास अच्छा हो, ताकि पौधे को अधिक पानी न मिले।

#2 बीज बोने का तरीका इलायची के बीज बोने के लिए सबसे पहले उन्हें 24 घंटे तक पानी में भिगोए रखें। इससे बीज नरम हो जाते हैं और जल्दी अंकुरित होते हैं। इसके बाद बीजों को गहरी मिट्टी में 2-3 इंच की गहराई पर बोएं। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 6-8 इंच की दूरी हो, ताकि पौधे को फैलने का पूरा मौका मिले। बीज बोने के बाद हल्का पानी दें, ताकि मिट्टी नम रहे और बीज जल्दी अंकुरित हो सकें।

Advertisement

#3 धूप और छांव का ध्यान रखें इलायची के पौधों को बढ़ने के लिए धूप और छांव, दोनों की जरूरत होती है। शुरुआत में इन्हें कुछ घंटे धूप दिखाएं, फिर धीरे-धीरे इन्हें पूरी धूप में रखें। ध्यान रखें कि तेज धूप से पत्तियां जल सकती हैं, इसलिए आप पौधों पर गीला कपड़ा डाल सकते हैं या छांव में रख सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से पानी देते रहें, ताकि मिट्टी नम रहे और पौधे स्वस्थ रहें। इस तरह आप बगीचे में हरी इलायची उगा सकते हैं।

Advertisement

#4 नियमित देखभाल करें पौधों की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए समय-समय पर खाद डालें, पानी दें और अगर कोई बीमारी या कीड़ा लगा हुआ दिखे तो उसे तुरंत ठीक करें। इसके अलावा समय-समय पर पत्तियों की सफाई भी करें, ताकि पौधे स्वस्थ रहें। इलायची के फूल आने पर ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं फूलों से बाद में फल निकलते हैं। फल आने पर उन्हें सुखाकर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।