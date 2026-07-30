अधिक पोषण के लिए भाप में पकाएं ये चीजें, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

शकरकंद में फाइबर की अधिक मात्रा होती है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजन और तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

शकरकंद में कैरोटीन और फ्लेवोनोइड नामक दो प्रकार के एंटी-ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हृदय रोग के जोखिम कम करने में मदद कर सकते हैं। इसे अपने खाने में शामिल करें और इसके लाभ उठाएं।