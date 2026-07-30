अधिक पोषण के लिए भाप में पकाएं ये चीजें, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक
क्या है खबर?
खाने को पकाने के लिए अक्सर लोग उबालने, तलने या भाप में पकाने का तरीका अपनाते हैं। इन तीनों तरीकों में से भाप में पकाना सबसे सेहतमंद माना जाता है। भाप में पकाने से न सिर्फ सब्जियों का स्वाद बढ़ता है, बल्कि इससे उनका पोषण भी बरकरार रहता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें भाप में पकाकर खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#1
पालक
पालक में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई जरूरी तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
पालक में आयरन की अधिकता खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा पालक में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और विटामिन्स शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह हरे पत्तेदार सब्जी आपके खाने का हिस्सा बन सकती है।
#2
फूलगोभी
फूलगोभी में कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन-C और विटामिन-B6 की भरपूर मात्रा होती है, जो दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के साथ-साथ पाचन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है।
फूलगोभी में फाइबर की अधिकता होती है, जो शरीर में एसिड का संतुलन बनाए रखने में सहायक है।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण तनाव, सूजन और कैंसर जैसी समस्याओं से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसे अपने आहार में शामिल करें और इसके लाभ पाएं।
#3
शकरकंद
शकरकंद में फाइबर की अधिक मात्रा होती है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजन और तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
शकरकंद में कैरोटीन और फ्लेवोनोइड नामक दो प्रकार के एंटी-ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हृदय रोग के जोखिम कम करने में मदद कर सकते हैं। इसे अपने खाने में शामिल करें और इसके लाभ उठाएं।
#4
ब्रोकली
ब्रोकली में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन-C, विटामिन-K और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो तनाव और सूजन से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें पौधों से मिलने वाले तत्व होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं। इसे अपने आहार में शामिल करें और इसके लाभ पाएं।