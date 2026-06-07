बुरी शादी से बेहतर क्यों है सिंगल रहना? जानिए इसके 5 कारण

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आजादी का अनुभव करें

अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप आजादी का आनंद ले रहे हैं। एक बुरी शादी में आपको अपनी पसंद और इच्छाओं को त्यागना पड़ सकता है। अकेले रहकर आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, बिना किसी दबाव या समझौते के। आप अपने शौक, काम और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। यह आजादी आपको आत्मनिर्भर बनाती है और आपके आत्म-सम्मान को भी बढ़ावा देती है।