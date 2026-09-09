बीमार होने पर खुद को ऐसे रखें हाइड्रेट

बीमार होने पर हाइड्रेट रहना है जरूरी, इन 5 तरीकों को अपनाएं

लेखन अंजली 06:32 pm Sep 09, 202606:32 pm

क्या है खबर?

बीमार होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी बढ़ जाती है और ठीक होने में समय लगता है। ऐसे समय में खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए केवल पानी पीना ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य चीजों का सेवन भी फायदेमंद होता है। आज हम आपको 5 आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप बीमार होते वक्त अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं।