बीमार होने पर हाइड्रेट रहना है जरूरी, इन 5 तरीकों को अपनाएं
क्या है खबर?
बीमार होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी बढ़ जाती है और ठीक होने में समय लगता है। ऐसे समय में खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए केवल पानी पीना ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य चीजों का सेवन भी फायदेमंद होता है। आज हम आपको 5 आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप बीमार होते वक्त अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं।
#1
पानी का सेवन बढ़ाएं
बीमार होने पर शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है और ताकत बनाए रखता है।
दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। अगर सादा पानी पीने में मन नहीं लगता तो उसमें नींबू, पुदीना या खीरे के टुकड़े डालकर उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। इससे पानी पीना आसान हो जाएगा।
#2
नारियल पानी का उपयोग करें
नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करने का बेहतरीन तरीका है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को तुरंत ताकत देते हैं और कमजोरी दूर करते हैं।
इसमें मौजूद खनिज और विटामिन शरीर को ऊर्जा देते हैं और पाचन को भी बेहतर बनाते हैं।
बीमार होने पर नारियल पानी पीने से न केवल शरीर में पानी की कमी पूरी होती है, बल्कि यह शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाता है।
#3
सूप का सेवन करें
सूप बीमार होने पर शरीर को ताकत देने और हाइड्रेट रखने का अच्छा तरीका है। सब्जियों का सूप या मुलेठी का सूप न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें जरूरी पोषण भी होता है, जो शरीर को ताकत देता है।
गर्म सूप पीने से गले को आराम मिलता है और शरीर को गर्माहट भी मिलती है।
इसके अलावा सूप आसानी से पचने वाला होता है, जिससे बीमार होने पर शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता।
#4
ताजे फलों का रस पिएं
बीमार होने पर ताजे फलों का रस पीना शरीर को हाइड्रेट रखने का एक स्वादिष्ट तरीका है। संतरा, अनार, तरबूज जैसे फलों का रस विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
ये न केवल शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाते हैं। ताजे फलों का रस पीने से पाचन बेहतर होता है और शरीर को तुरंत ताकत मिलती है। इसे घर पर बनाकर ताजा ही पीना चाहिए।
#5
दही और छाछ का सेवन करें
दही और छाछ शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने का अच्छा उपाय हैं। ये पाचन को सुधारते हैं और शरीर को जरूरी पोषण देते हैं।
दही में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और छाछ में मौजूद पानी शरीर में नमी बनाए रखता है। इसे आप खाने के साथ या बीच-बीच में पी सकते हैं।
यह शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है और बीमार होने पर भी इसे आसानी से पचाया जा सकता है।