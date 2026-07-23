उच्च आर्द्रता के मौसम में इन 5 तरीकों से रहें सुरक्षित, नहीं होगा कोई नुकसान
क्या है खबर?
उच्च आर्द्रता वाले मौसम के कारण पसीना सुखाने वाली प्राकृतिक नमी सूख जाती है। इसके कारण शरीर को ठंडक देने के लिए पसीना बहाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में शरीर में नमक और खनिजों के असंतुलन का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप उच्च आर्द्रता के मौसम में सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
घर के अंदर रहें
उच्च आर्द्रता के कारण बाहर का तापमान काफी बढ़ सकता है, इसलिए घर के अंदर रहना सबसे अच्छा है।
अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ता है तो हल्के रंग के ढीले-ढाले कपड़े पहनें और धूप से बचाव करने वाली क्रीम लगाएं। साथ ही पर्याप्त पानी या नमक-खनिज युक्त पेय का सेवन करें।
इसके अतिरिक्त बाहर के कामों को सुबह या शाम के समय करें। इस दौरान हवा भी हल्की चलती है और आपको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी।
#2
ठंडे पेय का करें सेवन
उच्च आर्द्रता के मौसम में शरीर से पर्याप्त मात्रा में पसीना निकलने के कारण नमक-खनिजों के स्तर में गिरावट आ सकती है। इसलिए हाइड्रेट रहने के लिए नमक-खनिज युक्त पेय का सेवन करें।
आप चाहें तो नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं क्योंकि इन पेय में प्राकृतिक रूप से नमक-खनिज मौजूद होते हैं।
इसके अतिरिक्त इन पेय में पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी होते हैं।
#3
ठंडे माहौल में करें कोई भी काम
अगर आप उच्च आर्द्रता वाले मौसम में कोई भी काम सुबह या शाम के समय करें तो इससे आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी।
उदाहरण के लिए अगर आपको घर के बाहर कोई काम करना है तो सुबह या शाम के समय करें।
इसी तरह अगर आपको किसी काम के लिए घर से बाहर जाना है तो सुबह या शाम के समय ही बाहर जाएं।
इसके अतिरिक्त घर में अधिक से अधिक पंखे चलाकर रखें।
#4
ठंडे स्थान पर करें व्यायाम
अगर आपको रोजाना व्यायाम करने की आदत है तो उसे भी उच्च आर्द्रता के मौसम में थोड़ा एडजस्ट करें।
इसके लिए घर में किसी ठंडे स्थान पर जाएं और वहां पर व्यायाम करें। अगर आप सुबह या शाम के समय व्यायाम करने के लिए बाहर जाते हैं तो अब आपको घर पर ही व्यायाम करनी चाहिए।
इसके अलावा व्यायाम करने से पहले अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कुछ उपाय अपनाएं।
#5
बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय बरतें सावधानियां
उच्च आर्द्रता वाले मौसम में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
दरअसल, अधिक आर्द्रता के कारण बिजली के उपकरणों में करंट आने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।
इसके अलावा जलभराव वाली जगहों पर बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल न करें, खराब बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करने से बचें और बिजली के उपकरणों की तार को अधिक खींचें नहीं।