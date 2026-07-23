उच्च आर्द्रता से ऐसे रहें सुरक्षित

उच्च आर्द्रता के मौसम में इन 5 तरीकों से रहें सुरक्षित, नहीं होगा कोई नुकसान

लेखन अंजली 06:22 pm Jul 23, 202606:22 pm

क्या है खबर?

उच्च आर्द्रता वाले मौसम के कारण पसीना सुखाने वाली प्राकृतिक नमी सूख जाती है। इसके कारण शरीर को ठंडक देने के लिए पसीना बहाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में शरीर में नमक और खनिजों के असंतुलन का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप उच्च आर्द्रता के मौसम में सुरक्षित रह सकते हैं।