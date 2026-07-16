ब्रेन सर्जरी के बाद इन 5 चीजों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं समस्याएं
क्या है खबर?
ब्रेन सर्जरी के बाद शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। इस दौरान दिमाग को आराम देने और स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। सर्जरी के बाद शरीर कमजोर हो जाता है और ऐसे में गलत आदतें कई समस्याओं का कारण बन सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे ब्रेन सर्जरी के बाद बचना चाहिए।
#1
धूम्रपान करना है हानिकारक
ब्रेन सर्जरी के बाद धूम्रपान करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। यह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है और आपकी सर्जरी के नतीजों को भी प्रभावित कर सकता है।
धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे घाव भरने में समस्या हो सकती है।
इसके अलावा धूम्रपान से दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं। इसलिए धूम्रपान से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है।
#2
शराब का सेवन न करें
ब्रेन सर्जरी के बाद शराब पीना भी बहुत हानिकारक हो सकता है।
शराब पीने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और सर्जरी के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इससे याददाश्त कमजोर हो सकती है और आप जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं।
इसके अलावा शराब पीने से मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, जिससे आप अधिक चिंतित हो सकते हैं। इसलिए शराब से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है।
#3
तले-भुने खाने से बचें
ब्रेन सर्जरी के बाद तले-भुने खाने का सेवन करना भी सही नहीं है। इस तरह के खाने में ज्यादा वसा और शक्कर होती है, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इससे पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और आप जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं।
इसके अलावा इस तरह के खाने से मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, जिससे आप अधिक चिंतित हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के खाने से दूरी बनाए रखना ही सही है।
#4
ज्यादा तनाव लेना है नुकसानदायक
ब्रेन सर्जरी के बाद ज्यादा तनाव लेना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तनाव लेने से मानसिक स्थिति कमजोर होती है और आप जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं।
इसके अलावा तनाव लेने से याददाश्त भी कमजोर हो सकती है और आप अधिक चिंतित महसूस कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश करें और ध्यान, योग जैसी गतिविधियों का सहारा लें।
#5
भारी काम करने से बचें
ब्रेन सर्जरी के बाद भारी काम करना भी सही नहीं होता। भारी सामान उठाने या कोई भी शारीरिक मेहनत करने से बचना चाहिए ताकि शरीर पर ज्यादा दबाव न पड़े। इससे सर्जरी के नतीजों पर असर पड़ सकता है।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप ब्रेन सर्जरी के बाद बेहतर तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं।