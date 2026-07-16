ब्रेन सर्जरी के बाद इन 5 चीजों से बनाएं दूरी, हो सकती हैं समस्याएं

ब्रेन सर्जरी के बाद तले-भुने खाने का सेवन करना भी सही नहीं है। इस तरह के खाने में ज्यादा वसा और शक्कर होती है, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इससे पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और आप जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं।

इसके अलावा इस तरह के खाने से मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, जिससे आप अधिक चिंतित हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के खाने से दूरी बनाए रखना ही सही है।