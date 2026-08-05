सुबह नींबू पानी पीने का स्वास्थ्य पर असर

क्या सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करना सही है? जानिए सच्चाई

लेखन अंजली 11:13 am Aug 05, 202611:13 am

क्या है खबर?

सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करना एक आम आदत है, जिसे कई लोग सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं। यह माना जाता है कि नींबू पानी पीने से शरीर को साफ किया जा सकता है और पाचन तंत्र बेहतर होता है। हालांकि, क्या यह सच में इतना फायदेमंद है? इस लेख में हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में नींबू पानी पीने से सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है या नहीं।