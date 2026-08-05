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क्या सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करना सही है? जानिए सच्चाई
सुबह नींबू पानी पीने का स्वास्थ्य पर असर

क्या सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करना सही है? जानिए सच्चाई

लेखन अंजली
Aug 05, 2026
11:13 am
क्या है खबर?

सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करना एक आम आदत है, जिसे कई लोग सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं। यह माना जाता है कि नींबू पानी पीने से शरीर को साफ किया जा सकता है और पाचन तंत्र बेहतर होता है। हालांकि, क्या यह सच में इतना फायदेमंद है? इस लेख में हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में नींबू पानी पीने से सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है या नहीं।

#1

क्या सच में शरीर की सफाई होती है?

इस बात पर अभी भी बहस चल रही है कि क्या सच में नींबू पानी पीने से शरीर की सफाई होती है या नहीं।

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि नींबू पानी पीने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती, जिससे शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया में मदद मिलती है, वहीं कुछ का कहना है कि केवल नींबू पानी पीने से कोई खास अंतर नहीं पड़ता और शरीर खुद ही साफ कर सकता है।

#2

नींबू पानी पीने के फायदे

नींबू पानी के कई फायदे हैं, जैसे यह शरीर को साफ करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है और त्वचा को निखारता है।

नींबू में मौजद विटामिन-C शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।

इसके अलावा नींबू पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। हालांकि, इन फायदों की वैज्ञानिक पुष्टि अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है।

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#3

पाचन तंत्र पर प्रभाव

नींबू पानी पाचन तंत्र को सुधारने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है।

कुछ लोगों को सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से गैस या पेट दर्द हो सकता है, इसलिए इसे धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

इसके अलावा अगर आपको पेट संबंधी समस्याएं हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें ताकि आपको कोई परेशानी न हो।

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#4

त्वचा पर प्रभाव

नींबू पानी त्वचा पर निखार लाने में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें विटामिन-C होता है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है।

हालांकि, इसे सीधे त्वचा पर लगाने से बचें क्योंकि इससे जलन हो सकती है। हमेशा इसे पानी में मिलाकर ही पिएं और अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो तो इसका सेवन न करें।

इसके अलावा नियमित रूप से त्वचा की देखभाल और मॉइस्चराइजिंग भी जरूरी है ताकि त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।

#5

हाइड्रेशन की अहमियत

शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए केवल नींबू पानी ही नहीं बल्कि सामान्य पानी भी उतना ही अहम होता है।

दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर सही तरीके से काम कर सके। नींबू पानी पीने से शरीर में पानी की कमी पूरी करने में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन इसे ही मुख्य आधार मानना सही नहीं होगा।

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