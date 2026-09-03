तनाव को दूर करने के लिए शुरू करें जर्नलिंग, जानिए इसके लिए बेहतरीन तरीके

सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जर्नल में कुछ मिनट बिताएं। यह समय आपके दिन की शुरुआत करने और सकारात्मक सोच विकसित करने का है।

आप अपने लक्ष्यों, योजनाओं या यहां तक कि अपने सपनों के बारे में भी लिख सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहता है और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं।

सुबह की जर्नलिंग से आप विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और दिनभर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं।