बालों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ये 5 बीज, रोजाना खाएं

बालों को बढ़ाने के लिए कई लोग महंगे उत्पादों का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे बालों को सही पोषण नहीं मिल पाता। अगर आप बालों को बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार की तलाश में हैं, तो बीज एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए कुछ ऐसे बीजों के बारे में जानते हैं, जिनका रोजाना सेवन करने से बालों की लंबाई बढ़ सकती है।

#1 मेथी के बीज मेथी के बीज बालों को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये प्रोटीन, आयरन और फाइबर जैसे कई जरूरी तत्वों से भरपूर होते हैं। ये बालों को पोषण देने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। मेथी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह इन्हें पीसकर बालों की जड़ों पर लगाएं। 30 मिनट के बाद बालों को शैंपू से धो लें। इससे बाल घने और मजबूत बन सकते हैं।

#2 अलसी के बीज अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो बालों को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। अलसी के बीजों को पानी में भिगोकर रातभर छोड़ दें, फिर इन्हें पीसकर बालों की जड़ों पर लगाएं। 30 मिनट के बाद बालों को शैंपू से धो लें। इससे आपके बाल घने और मजबूत बन सकते हैं।

Advertisement

#3 सूरजमुखी के बीज सूरजमुखी के बीज विटामिन-E से भरपूर होते हैं, जो बालों की चमक बढ़ाने के साथ उन्हें मुलायम बनाने में मदद कर सकते हैं। ये सिर की सूजन को कम करते हुए बालों को टूटने से भी बचा सकते हैं। सूरजमुखी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर छोड़ दें, फिर इन्हें पीसकर बालों की जड़ों पर लगाएं। 30 मिनट के बाद बालों को शैंपू से धो लें। इससे आपके बाल घने और मजबूत बन सकते हैं।

Advertisement

#4 कद्दू के बीज कद्दू के बीज जिंक, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो बालों को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। ये सिर की सूजन को कम करते हुए बालों को टूटने से भी बचा सकते हैं। कद्दू के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर छोड़ दें, फिर इन्हें पीसकर बालों की जड़ों पर लगाएं। 30 मिनट के बाद बालों को शैंपू से धो लें। इससे आपके बाल घने और मजबूत बन सकते हैं।