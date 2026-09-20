50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग रोजाना खड़े होकर करें ये 5 एक्सरसाइज, घटेगा वजन
क्या है खबर?
जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर की ऊर्जा जलाने की क्षमता कम होने लगती है, जिसके कारण शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने लगती है। खासकर पेट के आसपास। अगर आप 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो इस चर्बी को कम करने के लिए रोजाना खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है। आइए हम आपको खड़े होकर की जाने वाली 5 एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो रोजाना कुछ मिनट करने से पेट की चर्बी घटेगी।
#1
बैठकर खड़े होना
सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं। इसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे नीचे की ओर इस तरह बैठें, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठने वाले हों।
इस स्थिति में आने के बाद फिर से ऊपर की ओर धीरे-धीरे सांस लेते हुए उठें। ऐसा आप 10 मिनट तक कर सकते हैं।
यह एक्सरसाइज आपके पैरों और पेट की चर्बी को कम करने में मददगार है।
#2
आगे-पीछे झुकना
सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर पैरों को थोड़ा खोलें, फिर दाएं पैर को घुटने से मोड़े बिना आगे बढ़ाएं। इससे आपका दाया पैर आगे और बाया पैर पीछे के तरफ मुड़ जाएगा।
अब इस स्थिति में थोड़ी देर रहने के बाद पहले वाली स्थिति में आएं और फिर बाएं पैर से भी इसी तरह झुकें। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार दोहराएं।
यह आपके पैरों और जांघों को मजबूत बनाती है।
#3
ऊंचे घुटने उठाना
सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर पैरों को थोड़ा खोलें। अब हाथों को अपने सीने के सामने लाएं और कोहनियों से मोड़ें।
इसके बाद एक-एक कर दोनों घुटनों को तेजी से ऊपर उठाएं। ध्यान रखें कि इस दौरान आपका सिर ऊपर हो और हाथ सीने से जुड़े रहें।
इस एक्सरसाइज को एक मिनट तक लगातार करें। यह आपके पेट और जांघों की चर्बी को कम करने में सहायक है।
#4
बगल की ओर झुकना
सबसे पहले अपने पैरों को एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर फैलाएं, फिर दाएं पैर को 90 डिग्री के कोण पर फैलाएं और अपने बाएं पैर को उसके करीब लाएं।
अब इस स्थिति में थोड़ी देर रहने के बाद दूसरी तरफ जाएं। लाभ के लिए 10 से 12 बार यह एक्सरसाइज करें और इसे रोजाना भी करें।
यह आपके हिप्स और जांघों की चर्बी को कम करने में मदद करती है।
#5
कूदते हुए हाथ-पैर फैलाना
इसके लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर पैरों को कंधों की चौड़ाई के बराबर खोलें और हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर आपस में जोड़ लें।
इस स्थिति में सांस भरते हुए कूदें और पैरों को कंधों की चौड़ाई से ज्यादा खोलें। इसी दौरान हाथों को सिर के ऊपर से लेकर नीचे दोनों भुजाओं के बगल में लाएं।
यह एक्सरसाइज एक मिनट तक करें। यह पूरे शरीर की चर्बी को कम करने में सहायक है।