खड़े होकर की जाने वाली 5 एक्सरसाइज

50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग रोजाना खड़े होकर करें ये 5 एक्सरसाइज, घटेगा वजन

लेखन सयाली 11:11 am Sep 20, 202611:11 am

क्या है खबर?

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर की ऊर्जा जलाने की क्षमता कम होने लगती है, जिसके कारण शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने लगती है। खासकर पेट के आसपास। अगर आप 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो इस चर्बी को कम करने के लिए रोजाना खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है। आइए हम आपको खड़े होकर की जाने वाली 5 एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो रोजाना कुछ मिनट करने से पेट की चर्बी घटेगी।