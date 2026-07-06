हर 30 मिनट में खड़े होने से मिल सकते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

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मानसिक स्वास्थ्य होगा बेहतर

खड़े होकर काम करने से मानसिक सक्रियता बढ़ती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। बैठकर काम करने से दिमाग सुस्त हो जाता है जिससे काम करने की क्षमता घटती जाती है। खड़े रहने से मानसिक थकान कम होती है और आप अधिक उत्पादक महसूस करते हैं। इसके अलावा खड़े होकर काम करने से मन भी अच्छा रहता है और तनाव कम होता है। नियमित रूप से ऐसा करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है।