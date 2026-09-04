स्क्वैश: जानिए इस खेल से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

स्क्वैश खेलने से दिल की धड़कनें तेज होती हैं, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है।

यह खेल दिल के लिए एक्सरसाइज की तरह काम करता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है।

नियमित रूप से स्क्वैश खेलने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।

इसके अलावा यह खेल तनाव को भी कम करता है, जिससे दिल सेहतमंद रहता है।