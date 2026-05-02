स्प्लिट बनाम विंडो AC: जानिए इनमें से कौन-सा विकल्प आपके लिए होगा बेहतर

गर्मी से राहत दिलाने वाले AC के कई प्रकार हैं, जिनमें स्प्लिट और विंडो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर लोग अपने कमरे के आकार और बजट के अनुसार AC का चयन करते हैं। हालांकि, क्या आपको पता है कि इन दोनों AC के बीच भी कई अंतर होते हैं? आइए जानते हैं कि स्प्लिट AC और विंडो AC में से किसका चयन करना बेहतर है। यह लेख आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा।

अंतर स्प्लिट और विंडो AC के बीच का अंतर स्प्लिट AC में 2 हिस्से होते हैं, जिसका एक हिस्सा कमरे के अंदर और दूसरा बाहर लगता है। इसके विपरीत विंडो AC में एक ही हिस्सा होता है, जिसे दीवार में फिट किया जाता है। स्प्लिट AC को कमरे की दीवार पर लगाया जाता है, जबकि विंडो AC को कमरे की खिड़की में लगाया जाता है। दोनों AC की कीमतें एक-दूसरे से अलग होती हैं और दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान भी हैं।

स्प्लिट AC स्प्लिट AC के फायदे स्प्लिट AC कमरे को जल्दी ठंडा करने में मदद करता है और इससे कोई शोर भी नहीं होता है, जिससे आपको बेहतर नींद मिलती है। इसके अलावा स्प्लिट AC को कमरे के किसी भी हिस्से में आसानी से लगाया जा सकता है। इसके साथ ही स्प्लिट AC के डिजाइन भी काफी अच्छे आते हैं, जो आपके कमरे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। यह AC पूरे कमरे को जल्दी ठंडा कर सकता है।

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विंडो AC विंडो AC के फायदे विंडो AC को लगाना आसान होता है और इसकी वजह से कमरे की दीवार भी खराब नहीं होती है। इसके अलावा यह कम कीमत में भी मिल जाता है, जो इसे बजट के अनुकूल बनाता है। विंडो AC कमरे को तुरंत ठंडा कर सकता है और इसे चलाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह शोर कर सकता है और इसे चलाने से बाहर का शोर भी कमरे में आ सकता है।

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नुकसान दोनों AC के नुकसान स्प्लिट AC महंगा होता है और इसे लगवाने में भी काफी खर्चा आता है। इसके अलावा इसकी देखभाल महंगी होती है। वहीं, अगर आपके घर में बिजली की खपत ज्यादा है तो इससे बिजली का बिल भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ विंडो AC शोर कर सकता है और इसे चलाने से बाहर का शोर भी कमरे में आ सकता है। इसके अलावा इसकी देखभाल भी महंगी हो सकती है।