रोजाना 5 मिनट करें स्पाइनल ट्विस्ट एक्सरसाइज, इससे मिलेंगे कई फायदे

स्पाइनल ट्विस्ट एक्सरसाइज आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। यह आपकी पीठ की मांसपेशियों को ताकत देता है और अकड़न या दर्द की समस्या को कम करता है।

इसके नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे आप अपने रोजमर्रा के काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं।

यह एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करता है, जिससे आपको आराम महसूस होता है और शरीर हल्का लगता है।