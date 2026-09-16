पालक को उगाने का तरीका

बहुत पौष्टिक होता है पालक, जानिए इसे उगाने का तरीका

लेखन अंजली 06:59 pm Sep 16, 202606:59 pm

क्या है खबर?

पालक एक पौष्टिक सब्जी है, जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है। इसका सेवन शरीर को कई लाभ प्रदान कर सकता है। पालक को आप अपने घर के बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको पालक उगाने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही ताजा और सेहतमंद पालक प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पालक को कैसे उगाया जा सकता है।