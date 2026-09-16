बहुत पौष्टिक होता है पालक, जानिए इसे उगाने का तरीका
क्या है खबर?
पालक एक पौष्टिक सब्जी है, जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है। इसका सेवन शरीर को कई लाभ प्रदान कर सकता है। पालक को आप अपने घर के बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको पालक उगाने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही ताजा और सेहतमंद पालक प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पालक को कैसे उगाया जा सकता है।
#1
सही मिट्टी का चुनाव करें
पालक के लिए अच्छी मिट्टी का चुनाव करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है और पानी का निकास भी अच्छा होता है।
अगर आपके पास दोमट मिट्टी नहीं है तो आप रेत, गोबर की खाद और पुराने खाद को मिलाकर एक अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। इससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं।
#2
बीज बोने का सही समय
पालक के बीज बोने का सही समय बहुत अहम है। इसे सर्दियों या बसंत के मौसम में बोना चाहिए जब तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो।
ऐसा करने से पौधे को बढ़ने के लिए अनुकूल मौसम मिलता है और वे जल्दी विकसित होते हैं।
बीज बोने के बाद पौधों को पर्याप्त पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे, लेकिन पानी अधिक न डालें क्योंकि इससे पौधे सड़ सकते हैं।
#3
पौधों की देखभाल करें
पालक के पौधों की देखभाल करना जरूरी है ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें। इसके लिए नियमित रूप से पानी डालें और समय-समय पर खाद डालते रहें।
इसके अलावा पौधों के आस-पास की मिट्टी को ढीला करें ताकि हवा आसानी से पहुंच सके और जड़ें मजबूत हों।
अगर कोई पौधा कमजोर दिखे तो उसे थोड़ी धूप में रखें या उसकी जगह बदलें। इस तरह आप अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं।
#4
कीट-पतंगों से बचाव करें
पालक के पौधों पर कई बार कीट-पतंगें आ जाती हैं, जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें हटाने के लिए नीम का तेल या साबुन पानी का छिड़काव करें। इससे कीट-पतंगे दूर भाग जाएंगे और पौधे सुरक्षित रहेंगे।
ध्यान रखें कि यह छिड़काव नियमित रूप से करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें। इसके अलावा आप प्राकृतिक कीटनाशकों का भी उपयोग कर सकते हैं जो पौधों के लिए सुरक्षित होते हैं और कीटों को दूर रखते हैं।
#5
कटाई का सही तरीका अपनाएं
जब आपके पालक के पौधे अच्छे से बढ़ जाएं तो उनकी कटाई सही तरीके से करें ताकि नए पत्ते निकल सकें।
इसके लिए नीचे की पत्तियों को धीरे-धीरे काटें और ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दें। इस तरह आप लगातार ताजा पालक प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को नियमित रूप से दोहराते रहें ताकि आपका बगीचा हमेशा हरा-भरा रहे और आप पौष्टिक पालक का आनंद लेते रहें।